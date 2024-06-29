На «Мосфильме» завершились съемки фильма-мюзикла «Чучело»

На «Мосфильме» завершились съёмки фильма-мюзикла «Чучело». Об этом сообщается в группе киноконцерна во «ВКонтакте».

Над картиной работает режиссёр Илья Хотиненко. В ее основу легло произведение Владимира Железникова, по которому в 1983 году был снят знаменитый фильм Ролана Быкова.

Для съемок в первом павильоне была создана необычная декорация. Процесс ее возведения можно посмотреть в видео по ссылке.

Напомним, ранее в «Мосфильме» сообщили, что завершена реставрация кинокартины «Адмирал Ушаков» Михаила Ромма.