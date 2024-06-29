Владимир Вдовиченков заменил Олега Басилашвили в римейке «Противостояния»

Готовится к выходу на экраны римейк одного из самых известных детективных фильмов советской поры. Первая экранизация книги Юлиана Семёнова «Противостояние» увидела свет в 85‑м году. Главные роли в ней сыграли Олег Басилашвили и Андрей Болтнев.

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В новой версии сериала тоже снимаются известные актёры.

Повесть Юлиана Семёнова была написана в 1979 году на основе реального преступления, произошедшего в середине 1960‑х годов в Магадане. Правда, предательское прошлое преступника писатель придумал уже сам.

По сюжету полковник Костенко командируется в Магадан для расследования необычного убийства. Почерк преступника выводит его на аналогичный случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны.

Как рассказывал в своё время Олег Басилашвили, изначально режиссёр фильма Семён Аранович снял восемь серий. Однако после исправления около 400 замечаний со стороны киночиновников фильм стал шестисерийным.

В новом сериале будет восемь серий. Распутывающим убийство полковником милиции Костенко, которого играл Олег Басилашвили, станет Владимир Вдовиченков. Роль предателя Кротова, сыгранного Алексеем Болтневым, досталась Алексею Гуськову.

«Мне было очень интересно принять участие в «Противостоянии», даже несмотря на существование классического фильма. Идут годы, сменяются поколения и одной-единственной экранизации становится мало, книга превращается в медленно уходящий в забвение памятник. С годами меняется язык кино. И потом, когда я читал сценарий, увидел множество сцен из романа Семёнова, которые не вошли в старую кинокартину», – поделился Алексей Гуськов.



С ним согласен и Владимир Вдовиченков, уверенный, что сама книга с годами не потеряла актуальности. Однако её экранизация, по мнению актёра, немного устарела.

«Я сам очень люблю фильм с Басилашвили и Болтневым, но он относится к эпохе, с которой минуло уже почти 40 лет. Изменилось восприятие кино, сам киноязык, поэтому интересную историю, пусть и из прошлого, хочется показать с сегодняшней динамикой», – уверен актёр



Как рассказал режиссёр сериала Тимура Алпатова («Диверсант. Идеальный штурм», «Художник», «Золотая орда») для нового «Противостояния» они вместе с оператором Юрием Кокошкиным выбрали широкоформатное изображение.

«Проще говоря, делаем «Противостояние» не как сериал, который просто пойдёт в вечернее время, а как кинофильм», – объясняет он.



Премьера картины прошла на днях на фестивале сериалов «Пилот». Зрители увидят «Противостояние» в новом телесезоне на Первом канале.