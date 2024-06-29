Кинофестиваль «Зеркало» вырос в статусе

С 28 июня по 2 июля 2024 года в Ивановской области проходит традиционный для этого региона кинофестиваль "Зеркало" уже в 18-й раз, но в новом статусе. С этого года смотр зовется Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского". Торжественное открытие проводится сегодня, 28 июня, вечером в древнем Юрьевце, "родине детства" Андрея Тарковского.

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Сеансы фестиваля пройдут в восьми городах области, вход на них свободный, но нужна регистрация на сайте смотра или пригласительный билет (их выдают в кинотеатре "Лодзь").

В рамках фестиваля будет показано семь российских и две мировые кинопремьеры, самые интересные киноновинки, состоится выставка от "РОСИЗО" и будет работать читальня на вокзале.

В конкурсную программу смотра вошли работы кинематографистов из 13 стран, их судит международное же жюри. Многие из этих лент еще не показывались в нашей стране. Таковы китайские фильмы "Черный пес", успешно принятый в Каннах, и "Женщина", который отмечен за лучший сценарий в Сан-Себастьяне. Впервые на большой экран выйдут ленты "Кукушку" Евгения Николаева (Якутия) и "Отца сын" Ильи Зимина. Новинкой года стала и программа короткометражек, победителей в которой определят зрительским голосованием.

Программа "Тарковский. Контекст" в этом году посвящена 95-летию со дня рождения гения операторской работы Вадима Юсова. Её составят картины, снятые Юсовым с режиссерами Георгием Данелией, Иваном Дыховичным, Самсоном Самсоновым. В эту же программу войдут творения Андрея Тарковского-младшего ("Андрей Рублев. Воспоминания о фильме" и "Андрей Тарковский. Кино как молитва") и премьера ленты Лилии Классен "По мотивам пути Сталкера".