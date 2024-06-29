Топ-15 фильмов про зомби-апокалипсис и ходячих мертвецов

Тема нашествия зомби массово возникла в кинематографе примерно 60 лет назад. Про зомби стали снимать не только ужасы, но и комедии, боевики, драмы и даже мелодрамы с любовными линиями. Поклонников фильмов про ожившие трупы стало так много, что нашлась команда, решившаяся на сериал о зомби-апокалипсисе: «Ходячие мертвецы» выходили целых 12 лет.

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Сериал уже закончился, но контент для любителей мертвечины всегда найдется. В подборке «Газеты.Ru» — фильмы про зомби с высоким рейтингом.

История появления зомби в массовой культуре

Тема зомби и оживших мертвецов изначально была связана с магией вуду — обрядовой практикой жителей Карибских островов (Кубы, Гаити, Ямайки, Тринидада, Тобаго).

Процесс зомбирования впервые описал в книге «Остров магии» (1929) репортер Уилльям Сибрук, побывавший на Гаити на многих вудуистских обрядах. Это вызвало интерес у американцев, и в 1932 году появилась первая картина в этом жанре — «Белый зомби» Виктора Гальперина. Там колдун умерщвлял, а затем оживлял магией людей и заставлял их подчиняться.

Родоначальником современного образа зомби считается хоррор Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов» 1968 года. Режиссер вдохновлялся романом Ричарда Мэтисона «Я — легенда». По этому произведению еще в 1964-м был снят фильм «Последний человек на Земле», но он, как и книга, рассказывал о вампирах. А в кино Ромеро зародился архетип именно зомби — неразумных, но целеустремленных воскресших мертвецов, действующих большими группами и поедающих плоть, а не только кровь людей.

Большинство произведений о зомби рассказывают о вирусной или бактериальной природе этого явления. Чтобы создать ожившего мертвеца, обычно достаточно укуса или попадания частички крови или плоти зараженного в организм живого человека. Но иногда требуется немножко магии.

Превращение в зомби чаще всего необратимо, но фантазия некоторых режиссеров позволяет провернуть и этот фарш назад.

Топ-15 фильмов про зомби

1. «28 дней спустя»

Год выхода: 2002

Рейтинг: IMDb — 7,5, Кинопоиск — 7,4

Режиссер: Дэнни Бойл

В ролях: Киллиан Мерфи, Наоми Харрис, Меган Бернс, Брендан Глисон, Кристофер Экклстон

Курьер Джим выходит из комы в одной из больниц Лондона и обнаруживает, что находится в постапокалипсисе. Он чуть не погибает от нападения жутких монстров, но его спасают выжившие люди. Они говорят, что в Англии случилась эпидемия. Джим и его спутники объединяются и пытаются выжить.

В 2007 году вышло продолжение фильма — «28 недель спустя», но его зрители оценили ниже. Рейтинг на IMDb — 6,9, на Кинопоиске — 7,0.

2. «Добро пожаловать в Zомбилэнд»

Год выхода: 2009

Рейтинг: IMDb — 7,5, Кинопоиск — 7,4

Режиссер: Рубен Фляйшер

В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Билл Мюррей, Эмбер Херд

Комедия и одновременно роуд-муви в декорациях зомби-апокалипсиса. Небольшая группа выживших после нашествия зомби скитается по США от побережья к побережью, сражаясь по дороге с мертвецами. В какой-то момент до них доходят слухи, что до парка аттракционов «Дикие развлечения» еще не добрались зомби, и там можно укрыться от опасности. В этот момент начинаются самые безумные события.

3. «Поезд в Пусан»

Год выхода: 2016

IРейтинг: MDb: — 7,6, Кинопоиск — 7,2

Режиссер: Ен Сан-хо

В ролях: Кон Ю, Ма Дон-сок, Чон Ю-ми, Ким Су-ан, Ким И-сон

Популярный южнокорейский хоррор. Разведенный менеджер везет свою дочь к матери из Сеула в Пусан. Он покупает билеты на скоростной поезд. В это время в стране вирус превращает людей в кровожадных зомби. Поезд атакуют, некоторые пассажиры и часть персонала погибают. Пока поезд несется в сторону Пусана, люди вынуждены бороться за свою жизнь.

4. «Рассвет мертвецов»

Год выхода: 2004

Рейтинг: IMDb — 7,3, Кинопоиск — 7,3

Режиссер: Зак Снайдер

В ролях: Сара Полли, Винг Реймз, Джейк Уэбер, Мекай Файфер, Тай Бурелл

Ремейк одноименного фильма Джорджа Ромеро (одного из основоположников жанра) 1978 года. Америка подверглась внезапному нашествию миллионов оживших мертвецов. Выжить удалось единицам, и они пытаются найти убежище в опустевшем здании огромного торгового центра. Помощи главным героям ждать неоткуда, и чтобы остаться в живых им приходится принимать непростые решения.

В своем «Рассвете мертвецов» режиссер Зак Снайдер решил немного отойти от канонического образа зомби, сделав их ловкими и очень быстрыми. Это придает динамики и без того богатому на сюжетные повороты хоррору.

5. «Война миров Z»

Год выхода: 2013

Рейтинг: IMDb — 7,0, Кинопоиск — 7,0

Режиссер: Марк Форстер

В ролях: Брэд Питт, Мирей Инос, Стерлинг Джеринс, Эбигейл Харгров, Даниэла Картес, Фана Мокоэна

Боевик с элементами научного триллера с одним из главных секс-символов Голливуда в главной роли и самый кассовый на сегодняшний день фильм об оживших мертвецах в истории ($540 млн в мировом прокате).

Бывший сотрудник ООН Джеральд Лейн, которого играет Брэд Питт, вместе с семьей оказываются в эпицентре эпидемии. Люди вокруг превращаются в агрессивных зомби за считаные секунды. Судьба человечества висит на волоске и главному герою предстоит добыть противоядие от вируса. Для создания вакцины нужно найти «нулевого пациента», с которого началось заражение. В путешествие по всему миру на его поиски и отправляется Лейн.

6. «Живая мертвечина»

Год выхода: 1992

Рейтинг: IMDb — 7,5, Кинопоиск — 7,3

Режиссер: Питер Джексон

В ролях: Тимоти Бальм, Диана Пеньяльвер, Элизабет Муди, Йен Уаткин, Бренда Кендалл

За 10 лет до того как снять «Властелина колец» Питер Джексон создал хоррор-пародию на фильмы о зомби. Лента стала культовой и одной из самых кровавых в этом жанре.

Экзотическая крысо-обезьяна кусает мать главного героя, и та превращается в зомби. Он не может решиться убить мать и держит ее в подвале, а потом запирает там же и ее жертв. Зомби в фильме уничтожаются самыми разнообразными способами: их убивают током, измельчают в блендере, раскатывают в лепешку выжимателем белья и т. д. На съемках сцены финальной резни израсходовали около 400 литров искусственной крови.

7. «Тепло наших тел»

Год выхода: 2013

Рейтинг: IMDb — 6,8, Кинопоиск — 6,9

Режиссер: Джонатан Левин

В главных ролях: Николас Холт, Тереза Палмер, Лио Типтон, Роб Кордри, Дэйв Франко, Джон Малкович

Романтическая история о зомби, чье имя когда-то начиналось на букву «Р» (только ее он и помнит). Он питается мозгом своих жертв, и в процессе поедания переживает чувства убитых им людей. Внезапно Р спасает от своих собратьев девушку вместо того, чтобы привычно ее съесть. Дружба, завязавшаяся между ними, не предвещает ничего хорошего. Несмотря на это, отношения пары начинают перерастать в романтические и это неожиданным образом дает шанс всему человечеству на спасение.

8. «Возвращение живых мертвецов»

Год выхода: 1984

Рейтинг: IMDb — 7,3, Кинопоиск — 7,2

Режиссер: Дэн О'Бэннон

В ролях: Клу Гулагер, Джеймс Карен, Дон Кэлфа, Том Мэтьюз, Беверли Рэндольф

Это первый фильм, в котором зомби жаждут именно человеческих мозгов, а не любого куска плоти. Герои работают на складе медицинских препаратов и смотрят культовый фильм «Ночь живых мертвецов». Один из персонажей говорит, что все события картины были реальными, а контейнеры с зомби до сих пор хранятся у них. Естественно, герои отправляются посмотреть на живых мертвецов. Заканчивается это тем, что зомби заполоняют город.

Вопреки канонам жанра, в «Возвращении живых мертвецов» зомби показаны умнее людей, а герои делают максимально глупые попытки спастись.

9. «Зомби по имени Шон»

Год выхода: 2004

Рейтинг: IMDb — 7,9, Кинопоиск — 7,3

Режиссер: Эдгар Райт

В ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Кейт Эшфилд, Люси Дэвис, Дилан Моран

Это могла бы быть типичная комедия о неудачниках, если бы не зомби. Главный герой Шон переживает плохие времена: его бросила девушка, подчиненные на работе игнорируют, а сам он конфликтует с матерью, ее новым мужем и своими соседями. Подвергшись преследованию зомби, Шон обнаруживает в себе «спавшую» вторую натуру. Вместе со своим лучшим другом Эдом и битой он отправляется спасать тех, кто ему небезразличен, и самое важное — свою коллекцию грампластинок.

10. «Репортаж»

Год выхода: 2007

Рейтинг: IMDb — 7,4, Кинопоиск — 7,0

Режиссеры: Жауме Балагеро и Пако Пласа

В ролях: Мануэла Веласко, Ферран Терраса, Хорхе-Ямам Серрано, Пабло Россо, Давид Верт

Испанский хоррор-детектив с неожиданным финалом, снятый в стиле документального кино. Начинающий телерепортер Анжела едет делать новостной сюжет на место ЧП. Вместе с оператором и спасателями она оказывается в многоквартирном жилом доме, где происходят непонятные события. Увлеченная работой, она не сразу понимает, в какой опасности оказалась, а когда осознает, становится поздно. Дом оцеплен и заблокирован, из него никого не выпускают, а внутри жители один за другим превращаются в кровожадных зомби.

11. «О смерти, о любви»

Год выхода: 1993

Рейтинг: IMDb — 7,1, Кинопоиск — 7,1

Режиссер: Микеле Соави

В ролях: Руперт Эверетт, Франсуа Хаджи-Лазаро, Анна Фальчи, Микки Нокс, Клайв Ричи

Это комедия, мелодрама и фильм ужасов в одном флаконе. Главный герой Франческо Делламорте влюбляется в молодую вдову, только что похоронившую мужа, но в его планы вмешивается покойный супруг. Действие происходит в необычном городке, на кладбище которого мертвецы восстают из могил через неделю после похорон. Отправлять их обратно — профессиональная обязанность Франческо, ведь он работает смотрителем кладбища. Но в истории с вдовой и ее покойным мужем все идет не так, и за этим следует череда загадочных событий.

12. «Реаниматор»

Год выхода: 1985

Рейтинг: IMDb — 7,2, Кинопоиск — 7,0

Режиссер: Стюарт Гордон

В ролях: Джеффри Комбс, Брюс Эбботт, Барбара Крэмптон, Дэвид Гэйл, Роберт Сэмпсон

Сдобренная изрядной порцией черного юмора история о двух студентах-медиках, чьи попытки изобрести лекарство для воскрешения мертвых зашли слишком далеко. Начав тренироваться на кошках, они вскоре переключаются на человеческие трупы из университетского морга. Довольно быстро их эксперимент выходит из-под контроля.

Основой сюжета картины стал рассказ фантаста Говарда Лавкрафта «Герберт Уэст — реаниматор». В фильме впечатляющие для 1985 года спецэффекты, придающие натуралистичности происходящему на экране.

13. «Планета страха»

Год выхода: 2007

Рейтинг: IMDb — 7,0, Кинопоиск — 6,7

Режиссер: Роберт Родригес

В ролях: Роуз Макгоун, Фредди Родригес, Марли Шелтон, Джош Бролин, Майкл Бин, Джефф Фэйи

В Техасе бушует зомби-вирус. Ходячим трупам противостоят местные жители во главе со стриптизершей Черри (Роуз Макгоуэн), которая теряет ногу в схватке с зомби и вместо протеза начинает использовать автомат. Это остроумный фильм-пародия на клишированные хорроры, так что в нем очень высок градус абсурда и «мясного экшена».

Изначально фильм был частью кинопроекта «Грайндхаус», который создатели перемонтировали после провала в прокате. В результате получилось два фильма за авторством двух разных режиссеров: «Планета страха» Роберта Родригеса и «Доказательство смерти» Квентина Тарантино.

14. «Обитель зла»

Год выхода: 2002

IРейтинг: MDb — 6,6, Кинопоиск — 7,6

Режиссер: Пол Андерсон

* В главных ролях: Милла Йовович, Мишель Родригес, Эрик Мэбиас, Джеймс Пьюрфой, Мартин Крюз

Киноадаптация культовой компьютерной игры Resident Evil с Милой Йовович в главной роли. Героиня по имени Элис противостоит транснациональной корпорации Umbrella, которая выступает в фильме в качестве главного антагониста, а зомби — только побочный продукт. Ходячие мертвецы расплодились после утечки опасного вируса из лаборатории корпорации. Элис предстоит разобраться в истинных причинах произошедшего и спасти человечество. Но задачу осложняет то, что она полностью потеряла память.

15. «Операция «Мертвый снег»

Год выхода: 2009

Рейтинг: IMDb — 6,3, Кинопоиск — 5,8

Режиссер: Томми Виркола

В ролях: Вегар Хуль, Стиг Фроде Хенриксен, Шарлотта Фрогнер, Ласс Валдал, Иви Кассет Ростен

Фильм, в котором слэшер соединяется с комедией, а зомби — с нацистами. В небольшой домик в живописных горах Норвегии приезжает компания студентов-медиков. Их встречает незнакомец, рассказывая местную легенду о погибших здесь немцах во время Второй мировой войны. Спустя некоторое время и он сам, и студенты начинают умирать друг за другом.

В 2014 году хоррор о зомби-нацистах получил продолжение — «Операция «Мертвый снег 2» — с чуть более высокими зрительскими рейтингами.

Бонус: необычные фильмы о живых мертвецах

«Зловещие мертвецы»

Трэш-фильм Сэма Рэйми 1981 года об оживших под действием магии трупах. С легкой руки режиссера это кино стало отправной точкой для целой медиафраншизы. У фильмов серии оценки колеблются в пределах 6-8 баллов.

В «Зловещих мертвецах» вместо зомби — «дедайты», внутри которых сидят демоны. Они могут как вселяться в мертвые тела, так и манипулировать живыми людьми, превращая их в монстров. А еще они могут ненадолго притворяться нормальными.

Демонов случайно выпускает наружу компания молодых людей с помощью колдовской книги «Некрономикон», найденной в лесной хижине.

«Кладбище домашних животных»

По одноименному роману Стивена Кинга снято как минимум два неплохих фильма: первая экранизация 1989 года режиссера Мэри Ламберт и ремейк 2019 года Кевина Колша и Денниса Уидмайера. Они имеют рейтинги кинокритиков в пределах 6-7 баллов, при том у старого фильма оценки повыше. Ленты не полностью дублируют друг друга и отличаются несколькими ключевыми моментами.

Общая канва такова: семья доктора Луиса Крида живет у скоростного шоссе. Их кот по кличке Черч погибает в ДТП. Отец семейства хоронит животное на древнем индейском кладбище, но погибший кот возвращается, правда, совсем не таким, каким был прежде.

Есть также приквел «Кладбище домашних животных: Кровные узы», вышедший в 2023 году, но его рейтинг оказался весьма скромным (ниже 5 баллов из 10).

«Гордость и предубеждение и зомби»

Вышедший в 2009 году комедийный боевик с элементами ужасов режиссера Берра Стирса — пародия на роман 1813 года «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Актерский состав здесь весьма впечатляющий: Лили Джеймс, Сэм Райли, Мэтт Смит, Чарльз Дэнс, Лина Хиди.

В фильме сохранили основные сюжетные переплетения и имена «классических» персонажей, поместив их в условия войны с зомби. Сестры Беннет здесь не промах: девушки наравне с мужчинами научились уничтожать оживших мертвецов.

«Анна и апокалипсис»

Мюзикл-комедия со скромным бюджетом режиссера Джона Макфэйла, в котором элементы хоррора сочетаются с музыкальными номерами. По сюжету старшеклассники готовятся к встрече Рождества, параллельно решая классически подростковые проблемы. За всей этой суетой они не сразу замечают, что в городе началась зомби-эпидемия.

«Париж. Город Zомби»

Возможно, один из самых приближенных к реальности фильм про нашествие живых мертвецов. Главный герой просыпается в квартире бывшей девушки и обнаруживает, что люди вокруг либо мертвы, либо превратились в зомби. Он запирается в доме и пытается выжить, не выходя на улицу. А в самоизоляции, как известно, трудно не сойти с ума.

Факты о зомби