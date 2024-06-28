Премьера финального трейлера мультфильма «Большое путешествие. Вокруг света»

Любимые герои возвращаются: российский прокат стартует 11 июля

© кадр из фильма

Приключенческий анимационный фильм «Большое путешествие. Вокруг света» готовится к выходу в широкий российский прокат 11 июля. В новой главе зрители увидят медведя Мик-Мика и его разношерстную команду в самом невероятном кругосветном приключении! Дистрибьютором и продюсером выступила кинопрокатная компания «Наше кино», а производством занималась студия «Лицензионные бренды».

Режиссер и сюжет

Режиссером мультфильма стал Василий Ровенский, известный по кассовому суперхиту «Коты Эрмитажа». В этой части медведь Мик-Мик и его друзья снова столкнутся с непредвиденными трудностями. Долгожданное пополнение в семье главного героя сопровождается новой путаницей: аист опять перепутал младенцев и доставил их не по тем адресам! Мик-Мику предстоит исправить ситуацию, отправившись в захватывающее кругосветное путешествие.

После двух больших приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойной и размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь приносит проблемы – непутевый аист снова доставляет не того ребенка. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие, и на этот раз оно будет особенно трудным.

Удивительные места и новые герои

Героям предстоит посетить самые экзотические уголки мира: Мексиканские пирамиды, прерии Австралии, предгорья Килиманджаро, пустыни Ближнего Востока и загадочный Китай. В этом опасном и удивительном странствии к медведю Мик-Мику присоединятся пеликан Дюк, заяц Оскар, волк Янус и подросший малыш Панда.

История успеха

Первая часть мультфильма «Большое путешествие» вышла в прокат 12 апреля 2019 года и быстро завоевала популярность, став одним из самых успешных анимационных проектов года. В 2022 году последовало продолжение – «Большое путешествие. Специальная доставка». Оба фильма в мировом и российском прокате собрали более 12 миллионов долларов.

Источник: https://fbm.ru/novosti/kultura/premera-finalnogo-trejlera-multfilma-bolshoe-puteshestvie-vokrug-sveta.html