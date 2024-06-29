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Ирина Хакамада, Дарья Повереннова, Ирина Безрукова и другие звезды на премьере драмы «Клуб Зеро»

На днях Интеллектуальный клуб «418» собрал друзей и членов своего сообщества на закрытый предпремьерный показ провокационной драмы «Клуб Зеро», номинированный на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Ирина Хакамада и другие звезды на премьере драмы «Клуб Зеро»
© кадр из фильма

Главную роль в картине исполнила Миа Васиковска («Алиса в стране чудес», «Багровый пик»). Также в фильме сыграла обладательница премии BAFTA Сидсе Бабетт Кнудсен («Инферно», «Правительство», «Тед Лассо»). Режиссер – Джессика Хауснер («Малыш Джо»).

На один вечер один из московских ресторанов стал импровизированным кинотеатром для утонченной аудитории интеллектуального клуба. Выбор площадки оказался неслучайным, говорили в этот вечер не только о кино, но и еде — в широком смысле, и про «ПП головного мозга» как результате психологических проблем человечества, лечить которые и принялось современное фестивальное кино.

Представили собравшимся киноманам «Клуб Зеро» кинокритик Егор Москвитин и гастрономический журналист Анна Куклина. Public talk перед просмотром случился на животрепещущие и актуальные темы. Говорили о том, как родители передают ответственность за своих детей учителю, который злоупотребляет этим доверием, о манипулировании сознанием и почему дети — легкие цели, о современных ценностях: как обществу «продается» тотальное разрушение под видом пользы, о том, что фестивальное кино теперь оголяет острые темы ментального характера и выбирает для этого жанр комедии, социальной фантастики или артхаусного хоррора.

Егор Москвитин отметил, что раньше мы такого от Канн и Венеции не ждали, а теперь это норма: одна картина про кризис среднего возраста у мужчин, другая — про гештальт-терапию, третья — про транзактный анализ, четвертая — про юнгианский анализ, etc… «Клуб Зеро» — про РПП. В этом ключе и развернулась дискуссия, которую подхватила гастрообозреватель Анна Куклина. В своей речи она подчеркнула, что еда – часть культуры и источник удовольствий, и отказ от нее по фильму — не просто диета, а симптом глубоких психологических проблем и социального давления.

Кинопрокатная компания «Must see magic film» выпустила фильм в российский прокат 27 июня.

Обсудить отражение актуальных социально-культурных трендов в киноискусстве и посмотреть «Клуб Зеро» в числе первых зрителей в этот вечер в BALZI ROSSI пришли: Ирина Хакамада, Павел Лунгин, Мария Федорова, Дмитрий Дибров, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Марианна Максимовская и Василий Борисов, Константин и Ольга Андрикопулос, Ирина Безрукова, Асмик Оболенцева, Ольга Файфман, Филипп Лобачев, Алёна Чехова, Анна Александрова, Антон Азаров, Ксения Суркова, Сарина Турецкая, Галина Мазаева, Мария Лобанова, Алина Каширина, Светлана Арчи, Сусанна Альперина и другие гости вечера.

Краткая информация о фильме:

В элитной частной школе появляется новая учительница — загадочная Мисс Новак. Она обучает детей осознанному питанию, рассказывает, как сокращать потребление и тем самым заботиться об окружающем мире. Последователи философии Мисс Новак образуют «Клуб Зеро» — тайное сообщество, члены которого решают, что они могут отказаться от еды — и тем самым изменить мир. Постепенно родители и директор школы начинают понимать, что что-то не так — но смогут ли они остановить «клуб Зеро»?

Фильмы и сериалы
Багровый пик
Алиса в стране чудес
Инферно
Джессика Хауснер
Сусанна Альперина
Егор Москвитин
Анна Александрова
Константин Андрикопулос
Сарина Турецкая
Ольга Андрикопулос
Алена Чехова
Андрей Шаронов
Ксения Суркова
Мария Федорова
Мария Лобанова
Марианна Максимовская
Дарья Повереннова
Василий Борисов
Павел Лунгин
Антон Азаров
Ирина Хакамада
Ирина Безрукова
Дмитрий Дибров