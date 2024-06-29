Любители сериалов склонны к одиночеству и бегству от реальности

Склонные к зависимости от просмотра сериалов люди имеют более высокий уровень эскапизма (избегание реальности) и переживания одиночества, но относятся к нему позитивно и видят в нем ресурс. Об этом говорится в исследовании МГППУ, пишет «Газета.Ru».

Как уточнили ученые, значимых различий между группами по уровню субъективного качества жизни обнаружено не было. В МГППУ отметили, что просмотр стриминга может выступать в качестве копинг-механизма, который компенсирует некоторые недостатки жизни человека.

Ранее ученые из бельгийского университета в Генте установили, что просмотр соцсетей во время приема пищи отвлекает человека, из-за чего он съедает больше необходимого.