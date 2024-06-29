Ищем свежее кино в Сети

Уилл Смит вернулся к плохим парням, а Райан Рейнольдс обзавёлся воображаемыми друзьями. Специально для вас изучили доступные киноновинки недели.

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Маленькая девочка в голубом (18+)

Режиссёр: Мона Ашаш

Время: 95 минут.

О чём фильм. Мона (Мона Ашаш) переживает смерть матери - французской писательницы и фотографа Кэрол Ашаш. Она находит тайный архив родительницы: кино и фотоматериалы, аудиозаписи. Эти данные дают информацию о целой эпохе. Мона, сама режиссёр, приглашает актрису Марион Котийяр (Марион Котийяр) и та играет её мать в документальном фильме. Так девушка "воскрешает" свою мать и узнаёт, кем она была на самом деле.

Что интересного. Это документальная драма о том, как режиссёр Мона Ашаш нашла способ "поговорить" со своей матерью Кэрол Ашаш после её смерти. По сути, режиссёр "пошла" по пути, который когда-то прошла её родительница. Кэрол Ашаш в 2011 году написала книгу "Дочь" о своих отношениях со своей матерью, писательницей и сценаристом Моник Ланж. Оскароносная (получила премию за роль певицы Эдит Пиаф в фильме "Жизнь в розовом цвете" 2007 года) Марион Котийяр играет в фильме саму себя. Актрисе понадобилось два месяца, чтобы подготовиться к съёмкам. А все свои сцены в картине сняла за 8 дней. Чтобы перевоплотиться в Кэрол, Марион пришлось закрыть свои голубые глаза коричневыми контактными линзами и носить парик. Каждый съёмочный день визажисты тратили от двух до четырёх часов, чтобы нанести протезный макияж актрисе. За роль в фильме "Маленькая девочка в голубом" Котийяр стала первой актрисой, которую номинировали на премию "Сезар" за лучшую женскую роль в документальном фильме.

Кому не понравится. Тем, кто не хочет погружаться во взаимоотношения "отцов и детей". Если вам кажется бредовой идея воссоздать жизнь своей матери по фотографиям и видео, а потом ещё и показать это всему миру, то смело переходите к следующему фильму из нашей подборки.

Воображаемые друзья (6+)

Режиссёр: Джон Красински

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.5

Время: 104 минуты.

О чём фильм. У 12-летней девочки Беи (Кейли Флеминг) умирает мама (Катарина Даддарио), а отец (Джон Красински) попадает в больницу. Подросток переезжает к бабушке (Фиона Шоу) в Нью-Йорк. Она изучает новый дом, в котором ей предстоит жить какое-то время. Беа открывает в себе способность видеть и слышать странных существ. Выясняется, что это воображаемые друзья, которые когда-то помогли справиться разным детям со страхами. Эти дети давно выросли, и теперь такие друзья им больше не нужны. Взрослый сосед Беа Келвин (Райан Рейнольдс) обладает такими же способностями, как и она. Он знакомит её с целым сообществом воображаемых друзей, которое обитает в одном и заброшенных аттракционов на Кони-Айленде. Эти существа страдают от того, что их "дети" о них забыли. Единственная возможность помочь им жить - заставить взрослых вспомнить своих собственных воображаемых друзей. Беа и Келвин берутся за дело, даже не представляя, что ждёт их впереди.

Что интересного. В англоязычной версии фильм называется кратко - IF. В переводе на русский "Если". Однако в названии "зашифровано" не слово, а аббревиатура от Imaginary Friends (IF) - "Воображаемые друзья". Райану Рейнольдсу уже доводилось играть воображаемого друга в фильме "Бумажный человек" (18+). Это фильм посвящён памяти Луиса Госсета-младшего. Он озвучивал в фильме старого доброго мишку Льюиса, который заботился о "друзьях". Однако до премьеры оскароносный актёр не дожил.

Кому не понравится. Подросткам, которые считают себя слишком взрослыми, и тем, для кого тема смерти близких табуирована, кому не хочется погружаться в атмосферу одиночества, растерянности, тягот взрослой жизни, потери и возвращения внутреннего ребёнка.

Мёртвые не причиняют боли (18+)

Режиссёр: Вигго Мортенсен

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 129 минут.

О чём фильм. На дворе 1860-е. В Сан-Франциско независимая женщина из высшего света Вивьен Ле Куди (Вики Крипс) знакомится с датским эмигрантом Хольгером Олсеном (Вигго Мортенсен). Они влюбляются друг в друга. Вивьен, порядком уставшая от навязчивого бывшего мужа, соглашается переехать к Хольгеру, латающему дыры в душе после смерти жены, в его небольшой дом недалеко от тихого городка Элк-Флэтс, штат Невада. С началом Гражданской войны между Севером и Югом, Олсен уходит сражаться добровольцем. Вивьен практически в одиночку борется с коррумпированным мэром городка Рудольфом Шиллером (Дэнни Хьюстон) и его беспринципным деловым партнёром, влиятельным владельцем ранчо Альфредом Джеффрисом (Гаррет Диллахант). При этом Вивьен ещё и отбивается от навязчивых ухаживаний сына Альфреда Уэстона (Солли Маклеод). Олсен возвращается после войны, но они с Вивьен уже не те люди, которые были на заре их отношений. Однако, несмотря на то что с ними, с каждым в отдельности произошло, они стараются сохранить свою любовь.

Что интересного. Это второй режиссёрский проект звезды "Властелина колец" Вигго Мортенсена. Кстати, он не собирался сниматься в ленте "Мёртвые не причиняют боли". Но актёр, который был выбран для роли Олсена, ушёл на другой проект. Тогда Вики Крипс сказала Вигго, что он мог бы сам сыграть её "возлюбленного". Он не только написал сценарий для фильма, снялся в нём и режиссировал, но и создал оригинальный саундтрек для своей картины. По сюжету, Вивьен зарабатывает на жизнь, продавая цветы. Вигго Мортенсен, когда был молодым и жил в Дании, тоже продавал цветы.

Кому не понравится. Тем, кто терпеть не может вестерны с их атмосферой Дикого Запада, салунами, пианистами, широкими шляпами, лошадьми и перестрелками из кольтов. Если вы не хотите погружаться в сложные взаимоотношения мужчины и женщины, в бесконечные проблемы с третьими лицами в отношениях, то лучше пропустите этот киносеанс.

Плохие парни до конца (16+)

Режиссёры: Адиль Эль Арби, Билал Фалла

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 115 минут.

О чём фильм. Детективы Майами Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) и Майк Лоури (Уилл Смит), как всегда, "неразлучны" и с головой погружаются в любые авантюры (вспоминаем первые три фильма франшизы "Плохих парней"). Маркус так отплясывает на свадьбе Майка, что с сердечным приступом попадает в больницу. В палате к нему "является" погибший капитан полиции Конрад Говард (Джо Пантолиано). Во всех новостях рассказывают, что при жизни он был связан с наркокартелями. Его обвиняют в коррупции. Но друзья-полицейские не верят в это. Вскоре они получают видеозапись от самого Говарда, которую он снял перед смертью. В ней он просит найти своих убийц и восстановить своё честное имя. Майк и Маркус ввязываются в это нелёгкое расследование, но тут уже охоту объявляют на них. "Плохие парни" пускаются в бега.

Что интересного. Это четвёртый фильм франшизы "Плохих парней" ("Плохие парни", "Плохие парни. 2", "Плохие парни навсегда"). Они громко вернулись, а вместе с ними возобновил работу почти "отменённый" в Голливуде Уилл Смит. Бюджет картины составил 100 млн долларов. К слову, третья часть обошлась создателям в 90 млн долларов.

Кому не понравится. Тем, кто не готов видеть любимых героев из середины 90-х повзрослевшими парнями. Хотя один по-прежнему корчит рожи, а во втором столько харизмы, что можно снабдить электроэнергией небольшой посёлок.