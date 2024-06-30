«‎Дом Дракона» стал самым популярным сериалом

Второй сезон сериала "Дом Дракона" (18+) от HBO Max занял первое место среди популярных стриминговых сериалов на Западе, опередив третий сезон "Бриджертонов" по версии Samba TV.

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"Бриджертоны" от Netflix находились на первом месте в рейтинге весь последний месяц. После выхода последних четырех серий третьего сезона сериал был на вершине пьедестала за неделю с 10 по 16 июня. В период с 16 по 23 июня проект опустился на второе место.

"Дом Дракона" оказался на первом месте спустя неделю после премьеры второго сезона и стал самым популярным сериалом недели с 17 по 23 июня, когда вышел второй эпизод в воскресенье.

"Дом Дракона" - приквел "Игры престолов", действие которого разворачивается за 170 лет до событий оригинальной истории.

"Бриджертоны" - переосмысление высшего общества Лондона эпохи Регентства.