Новый фильм Дени Вильнева выйдет в декабре 2026 года

Warner Bros. и Legendary Pictures объявили, что новый фильм Дени Вильнёва выйдет 18 декабря 2026 года. Что это будет за картина, в компаниях не уточнили, отметив лишь, что это будут «большие события» в мире кино.

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Ранее канадский режиссёр говорил, что в ближайшее время не планирует заниматься «Дюной 3» и вместо этого предпочтёт снять экранизацию книги «Сценарий ядерной войны» про жизнь человечества после атомных бомбардировок. Однако источники Deadline отмечают, что это может быть завершение трилогии с Полом Атрейдесом.

Сам Вильнёв пока не комментировал свой грядущий фильм. Постановщик также раздумывал об адаптации ещё одной научной фантастики — «Свидание с Рамой» по знаменитому роману Артура Кларка.