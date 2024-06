С экрана на экран: удачные и не очень игры по фильмам

Некоторые знаменитые серии фильмов становятся популярны настолько, что идея создать по ним игры приходит сама по себе. Иногда такие проекты становятся культовыми, иногда провальными. В нашем материале разберём самые громкие видеоигровые проекты, сделанные на основе фильмов.

Создать видеоигру по известной кинофраншизе - хороший (теоретически) способ привлечь внимание новой аудитории и дать возможность давним фанатам погрузиться в вымышленную вселенную.

Связь между кинематографом и видеоиграми с годами только крепнет: графика в новых проектах приближается к реалистичной картинке, в кино есть примеры геймификации, когда зритель может управлять происходящим на экране. Но некоторые игры напрямую связаны с миром кино - в списке известных медиафраншиз нередко появляются коллекции игр, порой даже более внушительные, чем их фильмография. О таких проектах сегодня и пойдёт речь.

Да пребудет с нами Сила

"Звёздные войны" - это самый настоящий культурный феномен, повторить или хотя бы приблизиться к успеху которого - большая удача. С момента выхода первой ленты в 1977 году франшиза разрасталась вширь и вглубь: выходили новые фильмы, телевизионные проекты, книги, комиксы и, конечно, игры.

Перепробовать все игровые проекты по "Звёздным войнам" - задача для самых хардкорных фанатов, которые далёкую галактику знают, как свой двор. Первые тайтлы выходили ещё в 1980-х, а на момент написания текста последней из игр исполнилось чуть больше года, плюс ещё одна находится на пути к релизу (речь о Star Wars: Outlaws (16+), которая выходит в августе).

Игры по "Звёздным войнам" есть буквально на любой вкус: часть из них пересказывает события фильмов, другие рассказывают истории, которые происходили параллельно им или вообще за многие годы до. Ассортимент при этом не ограничивается привязкой к общей истории вселенной, жанровое разнообразие тоже играет свою роль: в рамках франшизы выходили ролевые и MMO-игры, файтинги, шутеры, даже коллаборация с мобильной легендой Angry Birds (6+).

В 1982 году был выпущен скролл-шутер Star Wars: Empire Strikes Back для Atari 2600, в котором предстояло уничтожать имперские шагоходы AT-AT на планете Хот. С тех пор вышло больше сотни игр по вселенной на любой вкус.

Battlefront (16+) предлагала масштабные битвы на разных планетах в формате шутера. Первая часть космических баталий вышла ещё в 2004 году и обзавелась своим сиквелом уже через год. В 2015-м серия переродилась и вернулась уже обновлённой. Игроки могли усесться за штурвалы знакомой по фильмам боевой техники и даже принять на себя роль легендарных героев вроде Дарта Вейдера или Люка Скайуокера.

Крупным релизом последних лет для франшизы стал проект Star Wars Jedi: Fallen Order (16+). "Павший Орден" рассказывал историю джедая Кэла Кестиса, которая неразрывна связана с очень важным для вселенной "Звёздных войн" событием - истреблением джедаев, которое показали в "Мести ситхов". В апреле 2023 года проект получил сиквел с подзаголовком Survivor (16+), в котором продолжились приключения одного из последних джедаев.

Одной из любимых у фанатов игр остаётся Star Wars: Republic Commando (16+), в которой игрок знакомится с отрядом клонов с позывным "Дельта". Вместе с ними игроку предстояло выполнять опасные миссии (и не забывать, что многочисленные клоны, появившиеся в трилогии приквелов, не бездушные роботы, а существа с личностью и характером).

Но всё же сложно будет побороться в силе народной любви с Knights of the Old Republic (KOTOR) (16+). Игра разработана студией BioWare, которая знакома также по сериям Mass Effect и Dragon Age. KOTOR всё ещё считается одной из лучших игр по "Звёздным войнам", хотя её события и разворачиваются за несколько тысяч лет до того, как Люк Скайуокер покинул Татуин, чтобы отправиться в своё культовое приключение.

Ты - волшебник

Далёкая галактика таит в себе практически неисчерпаемые ресурсы для игровых проектов, но не только джедаи и ситхи попадали с больших экранов на игровые платформы.

Другая культовая и любимая миллионами история зародилась в книгах Джоан Роулинг, получила не менее знаменитую экранизацию и видеоигровое воплощение. Речь, конечно, о мальчике, который выжил.

Игры о Гарри Поттере выходили оперативно, к релизу фильмов - экранизация "Философского камня" вышла в 2001 году, тут же вышла и игра, "Тайная комната" появилась в кинотеатрах в 2002-м, как и продолжение виртуального приключения, и так далее.

Первые части "Гарри Поттера" стали классикой, которую игроки вспоминают с теплотой, но чем ближе было к финалу, тем сложнее всё обстояло с отзывами аудитории. "Дары Смерти" в двух частях получили совсем уж неоднозначные оценки критиков и фанатов.

Несмотря на то, что каждая следующая игра серии всё больше была похожа на экранизацию (главные герои походили на знакомых актёров, Хогвартс будто сошёл с экранов и так далее), добиться такого же успеха этим проектам не удалось. Последние две части и вовсе были похожи на шутер, в котором оружие заменили на заклинания. Игры про Гарри Поттера воспринимались всего лишь как придаток к успешной кинофраншизе. Кроме них вышло ещё несколько мобильных проектов и, например, игра про квиддич.

"Гарри Поттер" так и мог бы остаться легендарной серией книг и фильмов без выдающихся игровых проектов, если бы не недавний Hogwarts Legacy (16+). Проект позволил игрокам изучать школу чародейства и волшебства и её окрестности, осваивать заклинания и прочие магические занятия и в целом погрузиться в мир магии. И хотя не всем игра пришлась по душе, свою преданную аудиторию она собрала.

Большая сила, большая ответственность

На два десятилетия большие экраны захватил жанр супергеройских фильмов. Сначала они считались нишевым развлечением для детей, затем устанавливали мировые рекорды ("Мстители: Финал" собрал в прокате 2,8 млрд долларов и почти смог догнать по этому показателю "Аватара" (2,9 млрд)). Сейчас интерес к этой теме постепенно ослабевает.

Популярность игр про супергероев тоже была довольно нестабильной. Многие плохим словом вспоминают игру Catwoman (16+) по одноимённому фильму с Холли Берри. Проект прославился камерой, которая всегда подкидывала неудобные ракурсы, и плохой боевой системой.

Из более свежих провалов супергероики можно вспомнить Avengers (16+), которые хоть и не пересказывают сюжеты фильмов о команде Мстителей, всё же стилистически явно черпали из них вдохновение.

Игра совершенно не оправдала ожиданий, зато спустя некоторое время вышел проект, который собрал более положительные отзывы. "Стражи Галактики" (16+) ещё раз показали, как аудитория любит эту команду космических супергероев. Avengers критиковали в том числе за скучные миссии. Guardians of the Galaxy в первую очередь приглянулась своим сюжетом.

У DC тоже всё не гладко. В 2024 году вышла Suicide Squad: Kill the Justice League (18+), которая также похвастаться успешными продажами не может. Причём игру разработала Rocksteady Studios, которая выпустила уважаемую серию Batman: Arkham.

Комиксный первоисточник обычно служит для экранизаций скорее вдохновением. Условные "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал" берут основу в комиксной арке "Перчатка Бесконечности" 1991 года, но не переносят её на экран дословно. Такая же история и с успешными супергеройскими играми. Существуют проекты, которые выходят аккурат к релизу фильмов, но они остаются в тени более успешных игр. Другие же используют узнаваемые образы и сюжеты, но рассказывают собственные истории, как, например, происходит с серией игр про Человека-Паука от Insomniac.

Классика в деле

Ряд известных классических франшиз нередко получал развитие в видеоигровом пространстве. Среди них можно выделить несколько успешных серий фильмов.

Одна из них посвящена самому узнаваемому спецагенту в массовой культуре. Джеймс Бонд или Агент 007 "живёт" на экранах с 1962 года: за это время вышло 25 фильмов, а роль агента МИ-6 исполняли 6 актёров.

Первая игра о Бонде появилась в 1982 году - это было текстовое приключение Shaken but not Stirred, в которой шпиону нужно спасти Лондон от уничтожения. Через год для Atari 2600 выходит James Bond 007 - как и в случае со "Звёздными войнами", это был скролл-шутер.

Игр про спецагента вышло довольно много, но, пожалуй, самая известная из них - это GoldenEye 007 (16+) для Nintendo 64. Релиз проекта состоялся в 1997 году, а уже в 1998 он разошёлся тиражом более 2 миллионов экземпляров.

В остальном же франшиза о Бонде похвастаться популярными играми не способна, но это вскоре может измениться. В 2020 году студия IO Interactive анонсировала игру под рабочим названием Project 007. Компания хорошо показала себя в работе над своим главным активом, серией Hitman (18+), так что их видение игры про Бонда может стать очень интересным.

Ещё один киногерой, который часто появляется в видеоиграх, куда более опасен, чем британский спецагент (и менее разговорчив). Нередко игрокам приходилось сталкиваться посреди бескрайних просторов космоса с ксеноморфом или Чужим.

Для игр по кинофраншизам стало привычным, что большинство проектов неизвестны публике либо их качество оставляет желать лучшего.

Впервые ксеноморф заглянул в игры… да, на Atari 2600 - Alien 1982 года по геймплею очень похожа на более популярного Pac-Man. В этой игре главному герою нужно бегать по лабиринту, спасаясь от опасных инопланетных чудовищ.

В массовом же сознании серия игр о "Чужом" представлена в двух крайностях. На одной чаше весов Aliens: Colonial Marines (18+), в которую было скучно играть, а ксеноморф не вызывал чувств, которые должен пробуждать идеальный хищник. С другой же стороны находится хоррор Alien: Isolation (18+) - игра, которой повезло куда больше. Чужой в ней был умён, быстр и опасен, а огромная космическая станция была интересной для изучения (опасность, кстати, представлял там не только ксеноморф).

В разные годы выходили игры и по другим франшизам. Так можно было погрузиться в миры "Терминатора", "Матрицы", "Индианы Джонса" (в этом году должна выйти новая игра про археолога), "Пиратов Карибского моря" (одна из игр, кстати, разрабатывалась российской студией "Акелла" в качестве продолжения первой части "Корсаров") и многих, многих других.

Студия Telltale прославилась многими проектами, которые были основаны на вселенных из фильмов, сериалов и комиксов. Самый известный из них - The Walking Dead (18+) о выживании в мире зомби-апокалипсиса. Помимо них студия выпускала игры Back to the Future: The Game (16+), Game of Thrones (18+), Guardians of the Galaxy: The Telltale Series (16+) и так далее.

Кубик за кубиком

Много франшиз так или иначе обзаводились своими интерактивными ответвлениями, но чего-то в общей картине всё же не хватает. Отдельного упоминания в череде игр по фильмам заслуживают забавные и затягивающие проекты в стилистике конструктора Lego.

С 2001 года стали выходить игры Lego по лицензиям. Первой попыткой стала Lego Creator: Harry Potter (6+). Здесь упор был сделан на строительстве из виртуальных копий блоков конструктора.

Но свой узнаваемый облик игры приобретут с 2005 года, когда выходит проект по "Звёздным войнам".

Сегодня в копилке "легофикаций" есть игры по "Гарри Поттеру", "Индиане Джонсу", "Властелину колец" и "Хоббиту", "Пиратам Карибского моря", Marvel и DC, а также другим брендам. Игры Lego стали известны и любимы благодаря своему лёгкому чувству юмора, основанному на специфике мира из конструктора. Это проекты для всей семьи, которые притягивают аудиторию ярким дизайном, приятным геймплеем и необычной интерпретацией знакомых историй.

Снято

Как оказывается, связать воедино игры и фильмы не так просто. Далеко не все киноленты можно превратить в игру без ущерба для истории, а часто игры вовсе воспринимаются как дополнительная реклама, что лишает их шанса на успех. Тем не менее шедевры, хоть и не такие частые, имеются. Посмотрев на "выстрелившие" игры, можно заметить закономерность - чаще всего игровые проекты по знаменитым брендам не следуют сюжету фильмов, а дополняют эти вселенные либо предлагают другой взгляд на них, формируя большой и многосторонний мир, доступный для изучения в разных форматах.