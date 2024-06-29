Новый фильм «Годзилла против Конга» выйдет весной 2027 года

На этой неделе стало известно, что мировая премьера следующей части кинофраншизы «Годзилла и Конг» состоится 26 марта 2027 года. Подробности сюжета, каст и другие детали пока не раскррываются.

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В конце мая журналисты сообщили, что Адам Вингард (постановщик «Годзиллы и Конга: Новая империя») не вернётся к работе над новой частью. Данное решение связано с загруженностью режиссёра на других проектах.

«Годзилла и Конг: Новая империя» — уже пятая картина во франшизе MonsterVerse от Legendary Pictures. Фильм рассказывает о противостоянии двух мифических существ с новой напастью, которая может уничтожить всё человечество.

«Годзилла и Конг: Новая империя» заработала в мировом прокате $ 570 млн, что позволило ей стать самой кассовой лентой из франшизы MonsterVerse, созданной Warner Bros. совместно с Legendary Entertainment.