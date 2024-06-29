Дебижев снимет фильм о русской балерине, благодаря которой затанцевал Болливуд

Крупнейший кинорынок Южной Азии Film Bazaar, который уже давно является неотъемлемой частью Международного Мумбайского кинофестиваля, в этом году взялся за продвижение неигровых проектов.

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Документалисты из десяти стран представляли свои идеи, надеясь найти на их воплощение партнеров и спонсоров. Всего было более двухсот заявок, до финала дошли лишь 16, среди них - идея российской кинокомпании "Два капитана". Пожалуй, именно российский проект вызывал больше всего эмоций у индийских экспертов, главная из которых удивление - и почему наш Болливуд не снял такое кино!

К сценаристам Болливуда действительно вопросов много - ведь заявленный фильм Дебижева "Роман с танцем" расскажет о том, как зарождались те самые танцы, без которых мы не представляем "Зиту и Гиту" и прочие хиты с кассет VHS.

"Это история судьбоносной встречи Анны Павловой и Удая Шанкара. Немногие знают, что мировая звезда балета Анна Павлова была ключевой фигурой в возрождении традиции индийского классического танца, - рассказал "РГ" режиссер Сергей Дебижев. - Павлова была увлечена культурой Индии и в 1923 году познакомилась с молодым артистом. Их творческий тандем стал отправной точкой для возрождения танца в Индии. Вдохновение и опыт, полученные Удаем в работе с великой танцовщицей, сделали его настоящим Мастером, прародителем танцевальной школы Болливуда".



По словам Дебижева, именно Павлова призывала Шанкара обратиться к индийским корням, искать вдохновение в сокровищнице своей собственной культуры:

"Удивительно, но эта страница истории до сих пор остается белым пятном как для индийской, так и для российской аудитории. Именно поэтому меня заинтересовала эта тема".



О том, что россиянам было бы неплохо что-либо снять об Индии, заговорили в прошлом году, когда фильм Дебижева "Святой архипелаг" с триумфом прошелся по киносмотрам Южной Азии, а в Индии получил сразу несколько престижных наград. Идею долго не искали: союз Анны Павловой и Удай Шанкара - прекрасный символ индийско-российских отношений, которые сейчас переживают свой расцвет.

"Это история в том числе о взаимодействии и взаимопроникновении двух великих культур - российской и индийской. Что помогает нам находить общие точки сближения, - говорит директор Русского дома в Мумбаи Елена Ремизова. - Я считаю, что нам нужно больше рассказывать о таких историях, которые связывают наши народы и имеют такие глубинные корни в сознании индийцев и россиян".



В Русском доме надеются, что в съемках и продвижении фильма поможет Министерство культуры Республики Индия, надежды не безосновательны - в 2019 году между минкультами наших стран было подписан договор о корпродукции.

"И со своей стороны мы как Россотрудничество будем оказывать посильную и всевозможную помощь в съемках данной картины, которые пройдут как в России, так и в Индии", - пообещала Ремизова.



Помимо правительства республики, фильм уже точно поддержат местные киностудии - с ними удалось договориться на полях кинорынка.

"Я считаю, что у "Романа с танцем" есть хороший потенциал стать очень интересным проектом о синтезе художественных стилей двух стран", - заявила программный директор кинорынка NFDC's Film Bazaar Винета Мишра.



Съемки начнутся уже в этом году, премьера фильма намечена на 2026 год.

Справка РГ

Film Bazaar - крупнейший рынок контента в Южной Азии; в 2024 году он проводился в 18-й раз. Задачи новой площадки события Doc Film Bazaar - налаживание партнерских отношений между кинематографистами и потенциальными продюсерами или сопродюсерами по всему миру. Он предоставляет платформу для сотрудничества, совместного производства и возможности финансирования проектов документального и анимационного кино. Организатор Film Bazaar - Индийская Национальная корпорация по развитию кинематографа (National Film Development Corporation (NFDC).