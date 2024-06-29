В советском фильме "Чародеи" обнаружен киноляп с косой Алены

Во всенародно любимом новогоднем фильме "Чародеи" обнаружен новый киноляп.

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Фантастическая двухсерийная киносказка с любимыми советскими актерами с 1982 года пересматривалась разными поколениями россиян не единожды, но нестыковки в реквизите или одежде героев находятся и сейчас.

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На этот раз метаморфозам подвергается прическа Алены (Александра Яковлева), и они явно не связаны с сюжетом.

В начале первой серии у молодой женщины длинные волосы, заплетенные в косу внушительных размеров, а ближе к концу прическа едва достигает плеч.

В начале второй серии коса вновь на месте, но вскоре локоны опять становятся довольно короткими до самого финала развития событий в Научном универсальном институте необыкновенных услуг. Кадры из фильма публикует РБК.