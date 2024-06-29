Хоррор «Тихое место: День первый» стартовал с рекордными для франшизы сборами

На этой неделе в мировом прокате состоялась премьера хоррора «Тихое место: День первый». За первый день показов в США картина заработала $ 22,5 млн — это рекордный показатель среди всех фильмов франшизы.

Бюджет ленты составил $ 67 млн, поэтому для окупаемости ей необходимо заработать не менее $ 135 млн. Данные о прибыли триллера в остальном мире появятся вечером 30 июня.

«Тихое место: День первый» рассказывает о двух героях, которые по трагичному стечению обстоятельств оказались в эпицентре трагедии в Нью-Йорке — на Землю обрушился метеоритный дождь, принёсший с собой орды смертоносных монстров. Хронометраж картины составил 1 час 40 минут.

Главные роли исполнили Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Режиссёром картины выступил Майкл Сарноски, работавший над «Свиньёй» с Николасом Кейджем.