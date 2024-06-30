На ВДНХ открылся международный кинофестиваль о героях СВО

В Москве прошло открытие Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев». Он посвящен тем, кто сейчас на передовой - мужественно и самоотверженно защищает Родину. На сцене выступили известные журналисты, а также заместитель министра обороны Анна Цивилева.

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В рамках фестиваля представлены 13 фильмов - о военных медиках, которые спасают людей под непрекращающимися обстрелами, добровольцах - на фронте и в тылу, а также военных корреспондентах.

Открытие началось с минуты молчания - вспомнили и почтили память тех, кто погиб в зоне СВО.

На сцене выступили известные журналисты, а также заместитель министра обороны Анна Цивилева.

«Историю о наших героях, очень важно сохранить на многие десятки, сотни лет и передать нашим потомкам. А как мы можем это сделать? Мы можем это сделать как раз, снимая фильмы, делая постановки, когда публикуем книги. Мы с "Фондом защитники Отечества" выпустили книгу, которую написали сами ребята - участники СВО», - сказала она.



В рамках фестиваля состоялась премьера фильма «Авдеевка. Так выглядит война», в котором представлены пронзительные истории жителей города.

Фестиваль будет проходить только два дня на ВДНХ на площадке выставки-форума «Россия». Зрители смогут встретиться с создателями и героями фильмов.