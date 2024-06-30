Муцениеце ответила на критику в свой адрес из-за фильма «Тур с Иванушками»

Российская актриса Агата Муцениеце выступила в свою защиту после того, как на экраны вышел фильм с ее участием - «Тур с Иванушками».

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Кинокомедия затрагивает творческий путь популярной музыкальной группы 90-х годов «Иванушек International». Сюжет строится возле трех девушек-подруг, которые являются поклонницами талантливых и харизматичных парней и отправляются за ними в тур по югу страны.

Казалось, что новый проект с отсылкой на ностальгическое прошлое, должен был вызвать счастливую реакцию у зрителей, но не все оказались благосклонно настроены к творческому проекту и роли Агаты в фильме.

35-летняя актриса ответила на заявления одной из блогеров о том, что комедия оказалась плохой:

«Мне все скидывают какую-то женщину, которая говорит, что фильм плохой, что он ей не понравился, что она ушла из кинотеатра, что это дерьмо и ходить на него не надо. Что я могу сказать… Такое бывает. Фильм не зашел человеку, ничего плохого в этом нет. 90% людей, которые смотрят, им фильм очень нравится, он вызывает ностальгические эмоции, затрагивает важные струны их души».



Агата подтвердила, что очень довольна итоговым процессом, и приложила все свои усилия, чтобы справиться с главной ролью на отлично.