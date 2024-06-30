В Якутске открыли образовательную программу международного кинофестиваля

Образовательная программа Якутского международного кинофестиваля началась на базе Арктического государственного института культуры и искусств, сообщила ТАСС ректор вуза Саргылана Игнатьева.

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"На площадке нашего вуза с лекциями выступят ведущие киноведы из ВГИК, Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов РФ. В рамках образовательной программы состоится творческая встреча-диалог с Бекбулатом Шекеровым (Казахстан), Олзийн Цевелсурен (Монголия), Гульнарой Абикеевой (Казахстан)", - сказала Игнатьева.



Образовательную программу открыли интерактивные лекции преподавателей ВГИК Нины Ромодановской и Ирины Сошниковой, посвященные фестивальному кинопродвижению и киномаркетингу. Программа организуется по треку "Кино" программы АГИКИ "Приоритет-2030. Дальний Восток".

Якутский международный кинофестиваль проводится в рамках Арктического форума искусств "Желанный берег". Форум включен в культурную программу VIII Международных спортивных игр "Дети Азии".