«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» стал самым дорогим фильмом франшизы

На этой неделе стало известно, что бюджет «Полицейского из Беверли-Хиллз 4» с Эдди Мёрфи составил $ 150 млн — это самый дорогой фильм франшизы. Для сравнения, на производство предыдущей части было потрачено только $ 50 млн.

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Бюджеты фильмов серии

«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» — $ 150 млн;

«Полицейский из Беверли-Хиллз 3» - $ 50 млн;

«Полицейский из Беверли-Хиллз 2» - $ 20 млн;

«Полицейский из Беверли-Хиллз 1» — $ 14 млн.

«Полицейский из Беверли-Хиллз» — франшиза комедийных фильмов о детективе полиции Детройта Акселе Фоули, который расследует разные преступления. Три картины суммарно принесли Paramount около $ 700 млн.

Напомним, премьера «Полицейского из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» состоится уже 3 июля в стриминговом сервисе Netflix.