Самый молодой участник кинофестиваля «‎Антарес»‎ представил фильм о царевне Софье

В Сочи в воскресенье, 30 июня, завершается новый российский кинофестиваль "Антарес". Из более чем тысячи фильмов со всех континентов в финальную программу фестиваля отобрали только 18. В их числе - лента "Первая на русском троне" самого молодого режиссера и сценариста мира - Андрея Арчакова из Москвы. 30 июня, в день закрытия кинофестиваля, Андрею исполняется 18 лет.

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"РГ" писала о даровитом мальчике, когда он в 13 лет снял картину про Екатерину Великую - "Екатерина II. Закат Великой". Фильм победоносно прокатился по кинотеатрам страны и участвовал во многих кинофестивалях. Сейчас Андрей Арчаков окончил 11 класс, сдал ЕГЭ и надеется поступить во ВГИК на режиссерский факультет.

"Мечтаю превратить мою короткометражку в настоящий полнометражный фильм или сериал и вывести его на большие экраны", - говорит он.



А вот что рассказал о своем конкурсном фильме "РГ" Андрей, прямо из Сочи:

"Сразу после создания ленты о Екатерине II меня неожиданно увлекла другая сильная женщина русской истории - сестра Петра Великого царевна Софья, управлявшая нашей страной в конце XVII века. Невероятно трагичная личность, безумно интересная и во многом очень похожая характером на меня самого. Ведь часто мы обращаем внимание на тех персонажей, которые нам близки по духу, по характеру, по каким-то нашим внутренним страхам, переживаниям, чертам личности. И царевна Софья для меня как раз такой персонаж. Я очень вдохновился ею, начал изучать литературу, дневал и ночевал в библиотеке имени Ленина, прочел горы книг о ней и настолько проникся ее историей, что стал воспринимать ее, как родную сестру. Ее боль и переживания, несправедливость, которая произошла в отношении нее, стали моей собственной болью. Обидно за нее, что ее так обделили - талантливую, волевую, амбициозную, могучую женщину, которая хотела изменить Россию к лучшему, провести реформы. Но только потому что она женщина, все эти идеи были задавлены и загублены. Ей была уготована судьба дворцовой затворницы, удел - вышивать, молиться - этим ее судьба и ограничилась."



Захотел оживить ее историю в народной памяти. У меня появилась задумка полнометражного исторического фильма про царевну Софью. Написал к нему сценарий. И в какой-то момент решил экранизировать отрывок из него. В кремле Ростова Великого и в музее-усадьбы Коломенское произошли съемки моего второго короткометражного фильма "Первая на русском троне". Сейчас он доступен в онлайн-кинотеатрах.

На фестивале "Антарес" фильм отобрала конкурсная комиссия. Я прошел по красной дорожке, познакомился с невероятными людьми - композитором из Испании, продюсером из Японии и другими. А самое незабываемое - я встретил Наталью Бондарчук, которая играла царевну Софью в знаменитом советском фильме "Юность Петра". Легендарная актриса, которая сыграла царевну еще до моего рождения, и ее игрой я вдохновлялся при создании собственного фильма. Мы познакомились, разговорились, она изучала историю Софьи очень детально и обещала рассказать о ней то, чего не знает никто.

Участие в фестивале обогатило меня; он получился масштабный, многополярный, тут свободно можно было обмениваться идеями и искать источники вдохновения. Он прекрасно организован, с большой любовью отобрана интересная программа. Сам сижу в зрительном зале и с интересом слежу за работами других участников - не в качестве конкурента - просто смотрю и наслаждаюсь ими.