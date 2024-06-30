Умер Гэри Грант — его музыку можно встретить в 115 фильмах и сериалах

Ушел из жизни американский музыкант Гэри Грант. Грант был легендарным поп-трубачом, композитором, продюсером, крайне востребованным сессионщиком.

© Кадр из трека Gary Grant - Field of Play

Артист принимал участие в создании сотен коммерчески успешных записей. Его музыка звучит как минимум в 115 сериалах, кино- и телефильмах и мультфильмах: от "Назад в будущее" до "Хищника" (18+).

Гэри сотрудничал с такими артистками, как Барбра Стрейзанд, Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Селин Дион, Тони Брэкстон, Фрэнк Синатра, Натали Коул, Earth Wind & Fire, Элтон Джон, Aerosmith, Baby Face, Chicago, так далее.

Гэри Грант родился в музыкальной семье - первые уроки ему давал отец. Учился в Университете Северного Техаса. В свой первый тур поехал с Вудро "Вуди" Херманом - в качестве ведущего трубача и солиста его группы. Три года работал на Гавайях, собрав свой биг-бэнд. В 1975-м перебрался в Лос-Анджелес.

О смерти трубача передает Trompette Actus. Причина не названа.