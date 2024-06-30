Вышел трейлер кровавого боевика «Схватка»‎

Кинокомпания "Парадиз" выпустила трейлер самого кровавого (так заявлено прокатчиком) кино в истории индийского кинематографа - "Схватка" (18+).

© Кадр из трейлера фильма "Схватка"

Режиссером фильма стал Никхил Бхат, а продюсером - лауреат премии "Оскар" Гутит Монга Капур.

По сюжету в поезде, несущемся в Нью-Дели, происходит битва не на жизнь, а на смерть. Рискованная поездка Амрита по спасению любимой принимает неожиданный оборот, когда в поезд врываются бандиты. Теперь Амрит вынужден не только спасать свою возлюбленную, но и встать на защиту всех пассажиров.

В ролях: Лакш Лалвани, Рагхав Джуял, Таня Маниктала, Абхишек Чаухан, Ашиш Видьятхи, Адриджа Синха, Харш Чхая и другие.

В российских кинотеатрах с 25 июля.