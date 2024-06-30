В России выходит новый детективный триллер с Мелом Гибсоном

Компания Global Film выпустила трейлер детективного экшн-триллера "Список подозреваемых" (18+). Режиссером фильма стал Азиф Акбар.

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Сюжет основан на документальной криминальной истории. Лучшие агенты ФБР и полиция разыскивают серийного преступника, жестоко убившего 11 женщин.

След удается взять только детективу Ортеге, но после того, как пропадет его племянница, дело принимает еще более опасный поворот. Под подозрением находится каждый, кто ведет расследование.

В ролях: Брайан Ван Холт, Мэл Гибсон, Нора Зеетнер, Фифти Сент, Уэстон Кейдж, Спайс Уильямс, Габриэль Хоф и другие.

Премьера в российском прокате состоится 25 июля.

Ранее вышел трейлер новой режиссёрской работы Гибсона - триллер "Риск побега".