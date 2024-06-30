Вышел трейлер хоррора «Все мои друзья мертвы»

"Атмосфера Кино" и Planeta Inform опубликовали трейлер хоррора "Все мои друзья мертвы" (18+). Режиссером стал Маркус Данстэн - один из авторов франшиз "Коллекционер" и "Пила".

© Кадр из трейлера фильма "Все мои друзья мертвы"

Сюжет разворачивается во время поездки друзей на самый масштабный музыкальный фестиваль года. Компании поступает предложение остановиться в роскошном временно пустующем доме и устроить там отпадную вечеринку. Кто мог предположить, что на этот праздник жизни заявится таинственный гость, который знает о собравшихся то, что они сами предпочли бы забыть? Да начнется игра, в которой каждый должен заплатить за свой смертный грех…

В ролях: Джэйд Петтиджон, ДжоДжо Сива, Дженнифер Энс, Джастин Дериксон, Али Фумико Уитни, Джулиан Хэйг, Микаэлла Рассел, Карди Вонг и другие.

В российском прокате с 29 августа.