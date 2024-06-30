Сериал «Интервью с Вампиром» продлили на 3-й сезон

Канал AMC заказал продолжение сериала "Интервью с Вампиром" (18+) до 3 сезона, об этом сообщает Variety.

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Информация о продлении сериала появилась за несколько дней до конца выхода второго сезона - финальные серии выйдут 30 июня.

Сюжет основан на одноимённом романе американской писательницы Энн Райс. Вампир Луи де Пуэнт дю Лака рассказывает журналисту Дэниелу Моллою о том, как его сделал вампиром Лестат де Лионкур и какие появились последствия у этого обращения. В новом сезоне Лестат выражает недовольство собственным изображением в книге "Интервью с Вампиром" и намеревается рассказать свою историю.

В главных ролях: Джейкоб Андерсон, Сэм Рид и Эрик Богосян.

Сериал "Интервью с Вампиром" вышел в 2022 году и за два сезона получил 98% положительных отзывов на сайте Rotten Tomatoes.