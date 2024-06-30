Сериал «Предсказание» закрыт, несмотря на многообещающий финал второго сезона

Сериал «Предсказание» (Big Door Prize) не будет продлен и завершится вторым сезоном. Как сообщает Deadline, такое решение приняло руководство видеосервиса Apple TV+.

© Кадр из трейлера сериала "Предсказание"

«ИнтерМедиа» напоминает, что многосерийный фильм был снят по одноименному роману М.О.Уолша. Действие происходило в вымышленном американском городке Дирфилде. Размеренную и сложившуюся жизнь его обитателей неожиданно нарушает появление в местном магазине загадочного автомата под названием «Морфо». Машина обещает каждому человеку раскрыть его истинный жизненный потенциал (указанный на синих карточках). Узнав о своих нереализованных талантах, все жители (от подростков до стариков) начинают задумываться о том, правильно ли они живут, а некоторые даже пытаются круто изменить свою жизнь с непредсказуемыми последствиями. Во втором сезоне герои еще больше узнали нового о себе из роликов, показанных им «Морфо», а финальный эпизод явно намекал на продолжение истории.

Главные роли в сериале исполнили Крис О’Дауд, Габриэль Деннис, Элли Маки, Джош Сегарра, Дэймон Гаптон, Кристал Фокс, Джульет Амара, Сэмми Фурлас, Патрик Керр, Мэри Холланд, Джастин Люпе, Аарон Роман Уэйнер и другие.

Премьера первого сезона «Предсказания» состоялась на Apple TV+ весной 2023 года, второго – в апреле-июне 2024-го. Причина закрытия пока не ясна, но явно не связана с популярностью: на сайте Rotten Tomatoes рейтинг первого сезона составил 92%, второго – 81%.