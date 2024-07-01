В Москве пройдет вручение национальной кинопремии "Ника"

Вручение Национальной премии кинематографических искусств "Ника" состоится в Москве 1 июля. На церемонии отметят лауреатов за 2022 и 2023 годы.

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В главной номинации - "Лучший фильм" - выдвинуты шесть картин: "Вызов" Клима Шипенко, "Праведник" Сергея Урсуляка, "1993" Александра Велединского, "За нас с вами" Андрея Смирнова, "Снегирь" Бориса Хлебникова и "Чувства Анны" Анны Меликян. При этом, Велединский, Смирнов, Урсуляк и Хлебников с этими картинами претендуют также на премию в категории "Лучшая режиссерская работа".

Лидером по количеству номинаций стал "Праведник" (13 категорий). В номинации "Лучшая мужская роль" лауреатами могут стать Юра Борисов ("Кентавр"), Александр Робак ("Снегирь"), Андрей Смоляков ("За нас с вами") и Александр Яценко ("Праведник"). В аналогичной женской номинации представлены Екатерина Вилкова ("1993"), Анна Михалкова ("Чувства Анны"), Юлия Пересильд ("Вызов") и Юлия Снигирь ("За нас с вами"). Сергея Пускепалиса могут посмертно удостоить награды в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за работу в картине "Сердце Пармы", где актер сыграл воеводу Полюда. Также лучшими актерами второго плана могут быть названы Сергей Маковецкий и Евгений Ткачук за роли в "Праведнике", Тимофей Трибунцев за работу в "Снегире" и Леонид Ярмольник за роль в "За нас с вами". Статуэтку "Ника" в аналогичной женской номинации могут получить Елена Валюшкина ("Последний богатырь: Посланник тьмы"), Юлия Витрук ("Праведник"), Ольга Лапшина ("Огород") и Ирина Розанова ("За нас с вами").

Будут также отмечены лауреаты в номинациях "Лучший неигровой фильм" и "Лучший анимационный фильм". На премию среди неигровых картин претендуют "Андрей Тарковский. Невозвращение ветра", "Балабанов. Колокольня. Реквием", "Выход", "Киноязык эпохи: Марлен Хуциев", среди анимационных проектов - "Белый-белый день", "Спать хочется", "Хармс", "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков". Награды также получат достойные операторы, сценаристы, художники и художники по костюмам, композиторы, режиссеры монтажа, звукорежиссеры. Среди сценаристов в число номинантов вошли Велединский ("1993") и Смирнов ("За нас с вами"), Сергей Ильин и Игорь Рыбин ("Страсти по Матвею"), Геннадий Островский ("Праведник").

В номинации "Лучшая музыка к фильму" посмертно могут наградить Эдуарда Артемьева за композицию для "Нюрнберга". Также среди номинантов в этой категории - Игорь Вдовин ("Сердце Пармы"), Юрий Потеенко ("Хитровка. Знак четырех") и Василий Тонковидов ("Праведник"). В категории "Открытие года" статуэтку могут получить режиссер фильма "Туман" Наталия Гугуева, Ильин ("Страсти по Матвею"), Мария Золотухина, сыгравшая в "Праведнике", и Макар Хлебников за работу в фильме "Снегирь".

"Ника" - российская кинематографическая премия. Вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.