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В Москве пройдет вручение национальной кинопремии "Ника"

Вручение Национальной премии кинематографических искусств "Ника" состоится в Москве 1 июля. На церемонии отметят лауреатов за 2022 и 2023 годы.

В Москве пройдет вручение национальной кинопремии «Ника»
© РИА Новости

В главной номинации - "Лучший фильм" - выдвинуты шесть картин: "Вызов" Клима Шипенко, "Праведник" Сергея Урсуляка, "1993" Александра Велединского, "За нас с вами" Андрея Смирнова, "Снегирь" Бориса Хлебникова и "Чувства Анны" Анны Меликян. При этом, Велединский, Смирнов, Урсуляк и Хлебников с этими картинами претендуют также на премию в категории "Лучшая режиссерская работа".

Лидером по количеству номинаций стал "Праведник" (13 категорий). В номинации "Лучшая мужская роль" лауреатами могут стать Юра Борисов ("Кентавр"), Александр Робак ("Снегирь"), Андрей Смоляков ("За нас с вами") и Александр Яценко ("Праведник"). В аналогичной женской номинации представлены Екатерина Вилкова ("1993"), Анна Михалкова ("Чувства Анны"), Юлия Пересильд ("Вызов") и Юлия Снигирь ("За нас с вами"). Сергея Пускепалиса могут посмертно удостоить награды в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за работу в картине "Сердце Пармы", где актер сыграл воеводу Полюда. Также лучшими актерами второго плана могут быть названы Сергей Маковецкий и Евгений Ткачук за роли в "Праведнике", Тимофей Трибунцев за работу в "Снегире" и Леонид Ярмольник за роль в "За нас с вами". Статуэтку "Ника" в аналогичной женской номинации могут получить Елена Валюшкина ("Последний богатырь: Посланник тьмы"), Юлия Витрук ("Праведник"), Ольга Лапшина ("Огород") и Ирина Розанова ("За нас с вами").

Будут также отмечены лауреаты в номинациях "Лучший неигровой фильм" и "Лучший анимационный фильм". На премию среди неигровых картин претендуют "Андрей Тарковский. Невозвращение ветра", "Балабанов. Колокольня. Реквием", "Выход", "Киноязык эпохи: Марлен Хуциев", среди анимационных проектов - "Белый-белый день", "Спать хочется", "Хармс", "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков". Награды также получат достойные операторы, сценаристы, художники и художники по костюмам, композиторы, режиссеры монтажа, звукорежиссеры. Среди сценаристов в число номинантов вошли Велединский ("1993") и Смирнов ("За нас с вами"), Сергей Ильин и Игорь Рыбин ("Страсти по Матвею"), Геннадий Островский ("Праведник").

В номинации "Лучшая музыка к фильму" посмертно могут наградить Эдуарда Артемьева за композицию для "Нюрнберга". Также среди номинантов в этой категории - Игорь Вдовин ("Сердце Пармы"), Юрий Потеенко ("Хитровка. Знак четырех") и Василий Тонковидов ("Праведник"). В категории "Открытие года" статуэтку могут получить режиссер фильма "Туман" Наталия Гугуева, Ильин ("Страсти по Матвею"), Мария Золотухина, сыгравшая в "Праведнике", и Макар Хлебников за работу в фильме "Снегирь".

"Ника" - российская кинематографическая премия. Вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.

Фильмы и сериалы
Туман
Вызов
Хармс
Праведник
Золотухина Мария
Геннадий Островский
Игорь Рыбин
Василий Тонковидов
Клим Шипенко
Наталия Гугуева
Юрий Потеенко
Эдуард Артемьев
Елена Валюшкина
Александр Робак
Борис Хлебников
Марлен Хуциев
Александр Велединский
Игорь Вдовин
Сергей Пускепалис
Сергей Ильин
Юлий Гусман
Леонид Ярмольник
Юлия Пересильд
Анна Михалкова
Сергей Маковецкий
Андрей Смирнов
Ирина Розанова
Сергей Урсуляк
Тимофей Трибунцев
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