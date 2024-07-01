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Спецвыпуск мультфильма про трех богатырей стал лидером кинопроката в России за выходные

Специальный выпуск анимационного фильма "Три богатыря. Ни дня без подвига" стал лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 39,4 млн рублей за минувшие выходные без учета недоступного в кинотеатрах России и Белоруссии мультфильма "Головоломка-2". Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 27 по 30 июня.

Спецвыпуск мультфильма про трех богатырей стал лидером кинопроката в России за выходные
© Кадр из мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига»

Режиссерами выступили Александра Шоха и Екатерина Салабай, сценарий написал Артем Фучижи. Роли озвучили Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович и Валерий Соловьев. Согласно сюжету, богатырям предстоит расследовать похищение княжеской короны и спасать друзей из волшебного мира снов.

На втором месте - музыкальная комедия "Тур с Иванушками", собравшая 18,6 млн рублей за минувшие выходные. Кинокартина в жанре роуд-муви производства Monumental Vision повествует о приключениях трех подруг, которые отправились в путешествие на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем и осуществить детскую мечту - встретиться с группой "Иванушки International". Главные роли исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева. Также в фильме снялись солисты группы "Иванушки International", которая отмечает в 2024 году 30-летие: Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко. В съемках участвовали Татьяна Догилева, Роман Курцын, Роман Маякин, Александрина Олексюк, Владимир Сычев, Андрей Рожков, Валентина Мазунина.

Третью строчку рейтинга заняла комедия Георгия Малкова и Максима Максимова "Бывший в помощь", собравшая 17,9 млн рублей за минувшие выходные. Фильм рассказывает о паре, которая готовится к свадьбе. Жених собирается подарить своей невесте автомобиль, но из-за неудачного тест-драйва девушка забывает последний год жизни и помнит только бывшего парня. Теперь героям предстоит вернуть память девушки. В ролях: Вячеслав Чепурченко, Роман Курцын, Ирина Безряднова, Ян Цапник и другие.

Мультфильм "Головоломка-2" Келси Манна, просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, стал лидером кинопроката в странах СНГ, собрав 56,8 млн рублей за минувшие выходные.

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Ольга Сухарева
Олег Куликович
Ирина Безряднова
Кирилл Туриченко
Роман Курцын
Валерий Соловьев
Вячеслав Чепурченко
Ян Цапник
Анна Пескова
Роман Маякин
Агата Муцениеце
Дмитрий Высоцкий
Максим Максимов
Татьяна Догилева
Валентина Мазунина
Кирилл Андреев
Владимир Сычев
Андрей Рожков
Сергей Маковецкий
Георгий Малков