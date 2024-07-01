Стало известно, сколько «Головоломка-2» собрала в прокате

Мультфильм "Головоломка-2" (Inside Out 2, 2024) от студий Disney и Pixar стал первым фильмом 2024 года, собравшим в мировом прокате $1 млрд, и 11-м анимационным фильмом за все время, преодолевшим эту отметку. Об этом в воскресенье сообщил журнал Variety.

© Кадр из мультфильма «Головоломка-2»

По его данным, со своего выхода на экраны 14 июня "Головоломка-2" собрала $469,3 млн в Северной Америке и $545,5 млн за ее пределами. Достижение отметки в $1 млрд оказалось самым быстрым за все время среди анимационных фильмов, отмечает издание.

Бюджет мультфильма составил $200 млн.

Кассовые сборы первой части "Головоломки" (Inside Out, 2015) в мировом прокате составили $859 млн.

23 июня сообщалось, что "Головоломка-2" стала лидером кинопроката в странах СНГ, собрав к тому моменту 79,5 млн рублей, хотя ее просмотр недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии.