Вышла третья серия четвертого сезона сериала «Дом дракона»

Сегодня на HBO состоялась премьера третьего эпизода четвёртого сезона сериала «Дом дракона». Серию уже можно посмотреть в сервисе, однако в России он не работает. Эпизод длится 1 час 6 минут.

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Всего второй сезон предложит восемь эпизодов. Третья серия продолжает показывать напряжённые отношения и вражду Хайтауэров и Таргариенов.

Финальный и восьмой эпизод выйдет 5 августа. Шоу уже продлили на третий сезон. Он продолжит события второго.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.