Тот-5 кинопремьер июля-2024

В июльскую киноподборку BFM-Новосибирск вошли три российских и две зарубежных картины. Среди них:

© Bfm.ru Новосибирск

отвязная комедия в стиле «Один дома», в которой снялись сразу три уроженца Новосибирска;

история о легендарной женщине, создавшей всемирно известную империю шампанского «Вдова Клико»;

фантастический экшн о сверхлюдях, питающихся человеческими эмоциями;

еще одна комедия о циничном чиновнике, который меняется благодаря урокам искусствоведения;

боевик с голливудскими звездами – куда же без них, – основанный на реальных шокирующих событиях, произошедших в 2009 году в Нью-Мексико.

«Мадам Клико»

– Женщина не способна управлять виноградником! – Вы измените свое мнение, когда получите выручку.



Байопик о создании всемирно известного бренда шампанского «Вдова Клико» – американская экранизация мирового бестселлера по мотивам реальной истории о невероятной женщине.

Всего семь лет после свадьбы Барба-Николь Клико наслаждалась беззаботной жизнью. Но потеряв горячо любимого мужа, ей пришлось взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживавший не лучшие времена. Казалось, против нее ополчилось всё – даже закон в то время запрещал женщинам управлять делами.

Тем не менее, эта женщина, полная дерзости и упорства, построила всемирно известную империю шампанского, открыла миру стиль и роскошь и стала легендой еще при жизни. По сей день, спустя более чем два века, «Вдова Клико» является почетным гостем каждого светского раута.

«Отрада для глаз», «вдохновляющий и романтичный» – так отзываются об этом фильме критики.

Дата выхода: 18 июля 2024

Режиссер: Томас К. Нэппер

В ролях: Хейли Беннетт, Том Стёрридж, Лео Сутер, Сэм Райли, Энсон Бун

«Не одна дома»

– Ура, я осталась дома ОДНА!



Комедия о девочке, которая противостоит няне-обманщице. И сюжет, и название отсылают нас к популярному фильму 1990-х – новогодней комедии «Один дома» с Маколеем Калкиным.

Ученица 5 класса Маша Хаметова остается дома одна, потому что родителям понадобилось срочно уехать в далекую командировку. Озорная девчонка невероятно обрадовалась – теперь она сможет разъезжать по квартире на самокате, питаться исключительно конфетами и чипсами, делать макияж словно взрослая.

Однако вольной жизни скоро пришел конец. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Вот только у этой «Фрекен Бок» есть коварный план – она явилась не одна. Теперь у Маши есть одна ночь на то, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.

В главных ролях снялись сразу три представителя Новосибирска – блогеры-миллионники Милана Хаметова и Давид Манукян (DAVA), а также актер Алексей Маклаков.

«Самая большая луна»

– Восторг, искренность, эйфория, ревность… Среди нас живут создания, которые питаются эмоциями людей. Их зовут эмеры.



Российский фантастический экшн о людях со сверхспособностями. Среди нас живут эмеры – сверхлюди, наделенные необычными способностями. Они способны управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли, но при этом не умеют любить.

Их существование находится под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски той избранной, которая может всё изменить. Катю всю жизнь ограждали от любых эмоций – она даже не представляет, какой невероятной силой обладает. Суждено ли ей спасти этот мир, или она была создана, чтобы его разрушить?

«Культурная комедия»

– Я всё понял! Искусство помогает обманывать людей и заставляет их чувствовать то, что тебе нужно.



Комедия с Алексеем Чадовым о циничном чиновнике, который меняется благодаря урокам искусствоведения. Прожженный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь».

Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Удастся ли ей облагородить бескультурного чиновника?

«Список подозреваемых»

– Он играет в Бога.



В этом месяце не обойдется без мировых знаменитостей – в кинопрокат выходит боевик, снятый по мотивам шокирующей реальной истории, с такими звездами как Мэл Гибсон и Фифти Сент (50 Cent).

В 2009 году в Нью-Мексико, рядом с Альбукерке, были обнаружены жертвы одного из самых жутких преступлений в истории штата. Местная жительница сообщила, что выгуливала собаку и нашла человеческие останки – 11 женщин и младенца в утробе.

Лучшие агенты ФБР и полиция берутся за поиски серийного убийцы. След удается взять только детективу Ортега, но когда пропадает его племянница, дело принимает еще более опасный поворот. Под подозрение попадает каждый, кто ведет расследование – выясняется, что убийцей может быть коп. Газеты дали ему прозвище – Собиратель костей.