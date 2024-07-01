$85.75+0.7892.42+1.43
Войти в почту

ТОП-5 кинопремьер июля-2024: комедия с новосибирцами и стильный байопик

В июльскую киноподборку BFM-Новосибирск вошли три российских и две зарубежных картины. Среди них:

Тот-5 кинопремьер июля-2024
©  Bfm.ru Новосибирск

  • отвязная комедия в стиле «Один дома», в которой снялись сразу три уроженца Новосибирска;
  • история о легендарной женщине, создавшей всемирно известную империю шампанского «Вдова Клико»;
  • фантастический экшн о сверхлюдях, питающихся человеческими эмоциями;
  • еще одна комедия о циничном чиновнике, который меняется благодаря урокам искусствоведения;
  • боевик с голливудскими звездами – куда же без них, – основанный на реальных шокирующих событиях, произошедших в 2009 году в Нью-Мексико.

«Мадам Клико»

– Женщина не способна управлять виноградником! – Вы измените свое мнение, когда получите выручку.

Байопик о создании всемирно известного бренда шампанского «Вдова Клико» – американская экранизация мирового бестселлера по мотивам реальной истории о невероятной женщине.

Всего семь лет после свадьбы Барба-Николь Клико наслаждалась беззаботной жизнью. Но потеряв горячо любимого мужа, ей пришлось взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживавший не лучшие времена. Казалось, против нее ополчилось всё – даже закон в то время запрещал женщинам управлять делами.

Тем не менее, эта женщина, полная дерзости и упорства, построила всемирно известную империю шампанского, открыла миру стиль и роскошь и стала легендой еще при жизни. По сей день, спустя более чем два века, «Вдова Клико» является почетным гостем каждого светского раута.

«Отрада для глаз», «вдохновляющий и романтичный» – так отзываются об этом фильме критики.

  • Дата выхода: 18 июля 2024
  • Режиссер: Томас К. Нэппер
  • В ролях: Хейли Беннетт, Том Стёрридж, Лео Сутер, Сэм Райли, Энсон Бун

«Не одна дома»

– Ура, я осталась дома ОДНА!

Комедия о девочке, которая противостоит няне-обманщице. И сюжет, и название отсылают нас к популярному фильму 1990-х – новогодней комедии «Один дома» с Маколеем Калкиным.

Ученица 5 класса Маша Хаметова остается дома одна, потому что родителям понадобилось срочно уехать в далекую командировку. Озорная девчонка невероятно обрадовалась – теперь она сможет разъезжать по квартире на самокате, питаться исключительно конфетами и чипсами, делать макияж словно взрослая.

Однако вольной жизни скоро пришел конец. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Вот только у этой «Фрекен Бок» есть коварный план – она явилась не одна. Теперь у Маши есть одна ночь на то, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.

В главных ролях снялись сразу три представителя Новосибирска – блогеры-миллионники Милана Хаметова и Давид Манукян (DAVA), а также актер Алексей Маклаков.

«Самая большая луна»

– Восторг, искренность, эйфория, ревность… Среди нас живут создания, которые питаются эмоциями людей. Их зовут эмеры.

Российский фантастический экшн о людях со сверхспособностями. Среди нас живут эмеры – сверхлюди, наделенные необычными способностями. Они способны управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли, но при этом не умеют любить.

Их существование находится под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски той избранной, которая может всё изменить. Катю всю жизнь ограждали от любых эмоций – она даже не представляет, какой невероятной силой обладает. Суждено ли ей спасти этот мир, или она была создана, чтобы его разрушить?

«Культурная комедия»

– Я всё понял! Искусство помогает обманывать людей и заставляет их чувствовать то, что тебе нужно.

Комедия с Алексеем Чадовым о циничном чиновнике, который меняется благодаря урокам искусствоведения. Прожженный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь».

Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Удастся ли ей облагородить бескультурного чиновника?

«Список подозреваемых»

– Он играет в Бога.

В этом месяце не обойдется без мировых знаменитостей – в кинопрокат выходит боевик, снятый по мотивам шокирующей реальной истории, с такими звездами как Мэл Гибсон и Фифти Сент (50 Cent).

В 2009 году в Нью-Мексико, рядом с Альбукерке, были обнаружены жертвы одного из самых жутких преступлений в истории штата. Местная жительница сообщила, что выгуливала собаку и нашла человеческие останки – 11 женщин и младенца в утробе.

Лучшие агенты ФБР и полиция берутся за поиски серийного убийцы. След удается взять только детективу Ортега, но когда пропадает его племянница, дело принимает еще более опасный поворот. Под подозрение попадает каждый, кто ведет расследование – выясняется, что убийцей может быть коп. Газеты дали ему прозвище – Собиратель костей.

Фильмы и сериалы
Игра на выживание
Безумный Макс
Один дома
Солдат
Солдаты
Чемпионы
План побега
Как я провёл этим летом
Неудержимые
Неудержимый
Чемпион
Иван Ивашов
Давид Манукян
Брайан Ван
Василий Свиридов
Нора Зеетнер
Равшан Курков
Владимир Котт
Яна Гладких
Аристарх Венес
Антон Ескин
Андрей Федорцов
Алексей Маклаков
Юрий Стоянов
Алексей Чадов
Филипп Янковский
Алексей Попогребский
Мел Гибсон
Александр Головин
ФБР