Тот-5 кинопремьер июля-2024

ТОП-5 кинопремьер июля-2024: комедия с новосибирцами и стильный байопик
В июльскую киноподборку BFM-Новосибирск вошли три российских и две зарубежных картины. Среди них:
- отвязная комедия в стиле «Один дома», в которой снялись сразу три уроженца Новосибирска;
- история о легендарной женщине, создавшей всемирно известную империю шампанского «Вдова Клико»;
- фантастический экшн о сверхлюдях, питающихся человеческими эмоциями;
- еще одна комедия о циничном чиновнике, который меняется благодаря урокам искусствоведения;
- боевик с голливудскими звездами – куда же без них, – основанный на реальных шокирующих событиях, произошедших в 2009 году в Нью-Мексико.
«Мадам Клико»
– Женщина не способна управлять виноградником! – Вы измените свое мнение, когда получите выручку.
Байопик о создании всемирно известного бренда шампанского «Вдова Клико» – американская экранизация мирового бестселлера по мотивам реальной истории о невероятной женщине.
Всего семь лет после свадьбы Барба-Николь Клико наслаждалась беззаботной жизнью. Но потеряв горячо любимого мужа, ей пришлось взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживавший не лучшие времена. Казалось, против нее ополчилось всё – даже закон в то время запрещал женщинам управлять делами.
Тем не менее, эта женщина, полная дерзости и упорства, построила всемирно известную империю шампанского, открыла миру стиль и роскошь и стала легендой еще при жизни. По сей день, спустя более чем два века, «Вдова Клико» является почетным гостем каждого светского раута.
«Отрада для глаз», «вдохновляющий и романтичный» – так отзываются об этом фильме критики.
- Дата выхода: 18 июля 2024
- Режиссер: Томас К. Нэппер
- В ролях: Хейли Беннетт, Том Стёрридж, Лео Сутер, Сэм Райли, Энсон Бун
«Не одна дома»
– Ура, я осталась дома ОДНА!
Комедия о девочке, которая противостоит няне-обманщице. И сюжет, и название отсылают нас к популярному фильму 1990-х – новогодней комедии «Один дома» с Маколеем Калкиным.
Ученица 5 класса Маша Хаметова остается дома одна, потому что родителям понадобилось срочно уехать в далекую командировку. Озорная девчонка невероятно обрадовалась – теперь она сможет разъезжать по квартире на самокате, питаться исключительно конфетами и чипсами, делать макияж словно взрослая.
Однако вольной жизни скоро пришел конец. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Вот только у этой «Фрекен Бок» есть коварный план – она явилась не одна. Теперь у Маши есть одна ночь на то, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.
В главных ролях снялись сразу три представителя Новосибирска – блогеры-миллионники Милана Хаметова и Давид Манукян (DAVA), а также актер Алексей Маклаков.
- Дата выхода: 11 июля 2024
- Режиссер: Василий Свиридов
- В ролях: Милана Хаметова, Равшана Куркова, Давид Манукян, Алексей Маклаков («Солдаты», «Ночной дозор»), Александр Головин
«Самая большая луна»
– Восторг, искренность, эйфория, ревность… Среди нас живут создания, которые питаются эмоциями людей. Их зовут эмеры.
Российский фантастический экшн о людях со сверхспособностями. Среди нас живут эмеры – сверхлюди, наделенные необычными способностями. Они способны управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли, но при этом не умеют любить.
Их существование находится под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски той избранной, которая может всё изменить. Катю всю жизнь ограждали от любых эмоций – она даже не представляет, какой невероятной силой обладает. Суждено ли ей спасти этот мир, или она была создана, чтобы его разрушить?
- Дата выхода: 4 июля 2024
- Режиссер: Алексей Попогребский («Как я провел этим летом»)
- В ролях: Симона Куст, Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес, Таша Цветкова
«Культурная комедия»
– Я всё понял! Искусство помогает обманывать людей и заставляет их чувствовать то, что тебе нужно.
Комедия с Алексеем Чадовым о циничном чиновнике, который меняется благодаря урокам искусствоведения. Прожженный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь».
Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Удастся ли ей облагородить бескультурного чиновника?
- Дата выхода: 11 июля 2024
- Режиссер: Владимир Котт
- В ролях: Алексей Чадов («Игра на выживание», «Чемпионы»), Яна Гладких, Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы», «Гости из прошлого»), Антон Ескин, Андрей Федорцов («Убойная сила»)
«Список подозреваемых»
– Он играет в Бога.
В этом месяце не обойдется без мировых знаменитостей – в кинопрокат выходит боевик, снятый по мотивам шокирующей реальной истории, с такими звездами как Мэл Гибсон и Фифти Сент (50 Cent).
В 2009 году в Нью-Мексико, рядом с Альбукерке, были обнаружены жертвы одного из самых жутких преступлений в истории штата. Местная жительница сообщила, что выгуливала собаку и нашла человеческие останки – 11 женщин и младенца в утробе.
Лучшие агенты ФБР и полиция берутся за поиски серийного убийцы. След удается взять только детективу Ортега, но когда пропадает его племянница, дело принимает еще более опасный поворот. Под подозрение попадает каждый, кто ведет расследование – выясняется, что убийцей может быть коп. Газеты дали ему прозвище – Собиратель костей.
- Дата выхода: 25 июля 2024
- Режиссер: Азиф Акбар
- В ролях: Мэл Гибсон («Безумный Макс», «Чего хотят женщины»), Кёртис «50 Cent» Джеймс Джексон III («План побега», «Неудержимые»), Нора Зеетнер, Брайан Ван Холт, Уэстон Кейдж