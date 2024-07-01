Десять главных сериалов июля

В самый разгар лета в онлайн-кинотеатрах выходит масса интересного, от ремейка культовой классики Терри Гиллиама до легкой эротики по мотивам работ главного гуманиста Флорентийской республики и неожиданного продолжения мультфильма про взбунтовавшуюся сосиску из супермаркета. Любителям детективов и расследований непременно стоит посмотреть триллеры с Рашидой Джонс и Натали Портман, ценителей русской литературы ждет экспериментальное шоу по «Анне Карениной», а тех, кто не может перестать думать о Римской империи, — высокобюджетный исторический сериал с Энтони Хопкинсом, который, спасибо «Амедиатеке», официально выходит в России. Лучшие сериалы июля — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

«Убойный отпуск»

«Я подумала. Мы разводимся», — такие слова слышит Рома от своей супруги Любы по прилете в Турцию, где пара планировала отпраздновать 30-летний юбилей совместной жизни, так называемую жемчужную свадьбу.



Однако отпуск супругам все-таки придется провести в одном номере — пятизвездочный отель, оплаченный беременной дочерью, отменить нельзя, а дополнительный номер стоит неподъемные 300 евро за ночь. Комедия уже получила приз зрительских симпатий за лучший пилотный выпуск на фестивале «Пилот». В главных ролях — Александр Робак, Анна Михалкова, Любовь Аксенова и Степан Девонин.

Премьера — 1 июля в Kion

«Санни» / Sunny

Япония и роботы — вещи неразделимые. Живущая в Киото экспатка Сьюзи переживает страшную трагедию: ее сын и муж пропали без вести в результате авиакатастрофы. Женщина не верит в гибель своей семьи и берется за самостоятельное расследование. Помогает ей в этом робот Санни, которого перед исчезновением спроектировал супруг Сьюзи. Главную роль сыграла Рашида Джонс («Парки и зоны отдыха»), шоураннеркой выступила сценаристка «Любовников» Кэти Роббинс. Сериал основан на романе Колина О`Салливана The Dark Manual («Темная инструкция»).

Премьера — 10 июля на Apple TV+

«Полный расколбас: Пищевая утопия» / Sausage Party: Foodtopia

Богоборческий пафос взбунтовавшихся продуктов из полнометражного мультфильма 2016 года выходит на новый уровень! Сосиска Фрэнк, булочка Бренда и всевозможные кукурузы и кетчупы устраивают революцию уже не в отдельном супермаркете, а в целом городке. Правда, миниатюрные мятежники быстро приходят к осознанию, что понятия не имеют, как управлять своей пищевой утопией. Помочь в этом способны только люди — и, на счастье, у сосиски Фрэнка в загашнике есть способ обретения контроля над кожаными мешками покруче, чем у Рататуя. Созданием многосерийного спин-оффа занималась съемочная группа оригинального мультфильма, а к озвучиванию ролей вернулись Сет Роген, Кристен Уиг, Майкл Сера и Эдвард Нортон.

Премьера — 11 июля на Prime Video

«Викинги: Вальхалла» / Vikings: Valhalla

Сиквел легендарной эпопеи «Викинги» возвращается с третьим сезоном. Основное действие разворачивается спустя век после событий оригинала в Великобритании, где отважные мореплаватели-северяне постепенно впитывают в себя культуру остальной Европы. На севере континента тем временем христианская церковь приобретает все больше влияния и могущества. Главные роли в «Вальхалле» исполняют Сэм Корлетт («Леденящие душу приключения Сабрины»), Фрида Густавссон («Ведьмак»), Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон («Игра престолов») и Лео Сутер («Виктория»).

Премьера третьего сезона — 11 июля на Netflix

«Тайны Карениной»

Любопытный экспериментальный проект в шести сериях исследует героев, мотивы и альтернативные возможности развития событий «Анны Карениной». Известных актеров приглашают на кастинг несуществующего фильма по одному из самых знаменитых романов Льва Толстого. Вместе со зрителями им предстоит выяснить и проанализировать самые загадочные обстоятельства жизни заглавной героини, судьбы других персонажей романа и истории их реальных прототипов. В этом им помогут литературные эксперты и родственники самого Толстого. Проект основан на бестселлере Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». Шоураннеркой выступила Анастасия Корецкая («Неверные»), режиссером — Иван Юдин («Хой»), в съемках приняли участие Сергей Гармаш, Егор Дружинин, Софья Гершевич, Роман Евдокимов, Полина Ауг, Игорь Миркурбанов и многие другие.

Премьера — 17 июля в Wink и Kion

«Обреченные на славу» / Those About to Die

Регулярные мужские размышления о Римской империи материализовались в виде главного зрелища месяца — эпического сериала с Энтони Хопкинсом. «Обреченные на славу» (в оригинальном названии, к слову, обреченные на кое-что менее приятное) рассказывают о времени правления Веспасиана (Хопкинс), взошедшего на трон после кровопролитной гражданской войны и задумавшего строительство Колизея. В сериале также снялись звезда «Игры престолов» Иван Реон, Димитри Леонидас и Том Хьюз. Проект основан на романе Дэниела Мэнникса середины XX века «Путь гладиатора», послужившем вдохновением для культового «Гладиатора» Ридли Скотта. Сценарий к сериалу написал Роберт Родат («Спасти рядового Райана»), режиссером выступил Роланд Эммерих, известный по фильмам-катастрофам «День независимости», «Послезавтра» и «2012».

Премьера — 18 июля на Peacock и 19 июля в «Амедиатеке»

«Женщина в озере» / Lady in the Lake

Звезда «Леона» и «Черного лебедя» Натали Портман играет главную роль в детективе, действие которого разворачивается в американском Балтиморе 1960-х. По сюжету домохозяйка Мэдди Шварц бросает сидящего у нее в печенках мужа ради журналистской карьеры. Мэдди расследует нераскрытое исчезновение чернокожей девушки. Сериал основан на одноименном бестселлере писательницы Лауры Липпман, однако его сюжетные повороты были изменены, так что читавшие оригинальный детектив могут рассчитывать на новые откровения.

Премьера — 19 июля на Apple TV+

«Сквозь снег» / Snowpiercer

Грандиозный финал постапокалиптического сериала по мотивам фильма Пона Джун-хо. Действие приквела уже давно живет своей жизнью, частично выйдя за пределы огромного поезда, без остановки несущегося по загибающейся после техногенной катастрофы Земле. В главных ролях — Шон Бин, удивительным образом остававшийся в живых все три сезона, а также Давид Диггс, Мики Самнер и Дженнифер Коннелли.

Премьера — 21 июля на AMC

«Бандиты во времени» / Time Bandits

Ремейк культовой классики Терри Гиллиама 1981 года от творческого дуэта Джемейна Клемента и Тайки Вайтити, создателей комедии «Реальные упыри» (чего уж там, тоже культовой). По сюжету одиннадцатилетний Кевин обнаруживает в собственной спальне портал, позволяющий путешествовать во времени. А вместе с порталом и команду героев, которая утаскивает Кевина с собой на поиски невероятных приключений — от круиза на «Титанике» до посиделок с Наполеоном. В сериале, в частности, снялись Лиза Кудроу, Тайг Мерфи и Руне Темте.

Премьера — 24 июля на Apple TV+, а вот трейлер еще не вышел

«Декамерон» / The Decameron

1348 год, Флоренция опустошена эпидемией чумы. Горстка дворян вместе со слугами пытается спастись от страшной напасти в загородной вилле. Однако развратное пиршество, устроенное в столь непростое время, кончается для высочайших особ не лучшим образом — им буквально приходится бороться за собственные жизни. Эротическая черная комедия является очень, ну очень вольной интерпретацией новелл Джованни Боккаччо. В главных ролях — актриса «Девчонок из Дерри» Сирша-Моника Джексон, звезда «Девочек» Заша Мэмет, а также Тони Хейл и Таня Рейнольдс.

Премьера — 25 июля на Netflix