Студия Никиты Михалкова покажет «Рождение империи»

Стартовали съемки масштабной исторической драмы «Рождение империи» производства студии «Тритэ» Никиты Михалкова. Режиссер фильма — Андрей Кравчук, автор сценария — Андрей Золотарев.

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Вернувшись на родину после Великого посольства, Петр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. На пути к большой победе его ждут серьезные испытания: разочарования, обман и предательства, – только преодолев которые, Петр станет императором, обретет настоящую любовь, а Россия будет провозглашена великой империей.

Главные роли в картине исполняют Александр Горбатов (Петр I), Юлия Пересильд (Анна Монс), Милош Бикович (Александр Меншиков), Ксения Утехина (Марта Скавронская), Алексей Гуськов (Борис Шереметев). Также в проекте примут участие Александр Яценко, Сергей Шакуров, Виктор Добронравов, Александр Яцко и другие.

Съемки картины пройдут в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, в Тульской области и Москве.

- Нам очень важно создать образ этого удивительного, противоречивого и великого человека, - говорит Андрей Кравчук. – Мы постараемся погрузить зрителя в мир старой московской Руси. И постепенно вместе с нашим героем создавать новый мир. Преодолевая препятствия, которые возникают не только из тягот и угроз войны, но и из внутреннего сопротивления приверженцев старого мира.



Выход фильма в прокат запланирован на 2026 год.