В России началась работа над полнометражным мультфильмом "Дюймовочка"

В России начались съемки полнометражного анимационного фильма "Дюймовочка" по одноименной сказке легендарного датского писателя Ганса Христиана Андерсена.

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Как ожидается, мультфильм будет выполнен в технике 3D. Классическую сюжетную линию также дополнят новые персонажи, а самой Дюймовочке - цитата от создателей: "придется столкнуться с множеством искушений и препятствий современного мира". Сказку хотят рассказать детям актуальным киноязыком. Так, у современной Дюймовочки будет более уверенный и напористый характер, и авторы предполагают, что ее озвучит популярная артистка жанра стенд-ап.

Премьера мультфильма, над которым работает та же команда, что и над такими полнометражными анимационными лентами, как "Чинк - хвостатый детектив", "Формула воды", ожидается в 2026 году. В настоящее время идет работа над сценарием