Стартовали съемки второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

Телеканал ТНТ и компания Good Story Media приступили к работе над продолжением мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут». Премьера второго сезона сериала состоится уже этой осенью, в нём будет 16 эпизодов.

© Кадр из трейлера «Бедные смеются, богатые плачут»

События второго сезона шоу станут прямым продолжением истории о жителях огромного особняка на Рублёвке. К главным ролям вернулись все основные актёры: Полина Денисова (Катя), Михаил Сотников (Михаил), Александр Самойленко (Сергей), Алёна Хмельницкая (Елена), Серафима Соловьева (Ирина), Владислав Ветров (Аркадий), Саша Стоун (Артём) и другие.

К режиссуре вернулись Владислав Николаев, Анна Лобанова, Наталия Вагонова и Сергей Куваев, а сценаристами вновь выступили Марина Никольская, Алексей Малышев, Анна Борисова, Павел Суитин и Наталия Вагонова.