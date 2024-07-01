Снимают сериал об Уральском добровольческом танковом корпусе

Студия "Военфильм" приступила к работе над художественным сериалом "Варежка", посвященном истории Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК). Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

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"Студия "Военфильм" планирует снять сериал об Уральском добровольческом танковом корпусе. <…> Сейчас идет первый этап - создание сценария восьми серий, а также подборка локаций и исторической военной техники. Планируется, что съемки будут проходить в Свердловской области при участии местных актеров. Режиссером станет Олег Фомин", - сообщили в аппарате по итогам встречи заместителя полпреда президента Бориса Кириллова с народным артистом России, гендиректором студии "Военфильм" Игорем Угольниковым.



Кириллов отметил важность того, что в основу сериала ляжет связь поколений - трудовой подвиг уральцев во время Великой Отечественной войны и в наши дни.

"Символично и название, ведь "Варежка" - это памятник около железнодорожного вокзала Екатеринбурга, откуда уходили на фронт свердловчане", - считает он.



Уральский добровольческий танковый корпус - танковое соединение, которое было создано в 1943 году на добровольные взносы жителей Урала. Он был оснащен оружием и техникой, изготовленными трудящимися эвакуированных заводов в Свердловской, Челябинской и Молотовской областях (ныне - Пермский край). Во время Великой Отечественной войны корпус дошел до Праги