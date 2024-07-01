Почему провалилась «Фуриоса»

Картина "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" вышла в мировой прокат в мае текущего года. У проекта не получилось стать коммерчески успешным, и на прошлой неделе состоялся его цифровой релиз.

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Мы с ним ознакомились и в этом тексте разберем, чем можно объяснить низкие кассовые сборы.

Лента рассказывает о юных годах харизматичной титульной воительницы, с которой массовая аудитория познакомилась в "Дороге ярости" 2015 года. Там ее сыграла Шарлиз Терон. Созданный ею на экране образ получил широкое признание - критики называли героиню лучшим киновоплощением по-настоящему сильного (без "повесточных" перегибов) женского характера чуть ли не со времен кэмероновской Рипли Сигурни Уивер.

На этапе предпродакшна планировалось омолодить 48-летнюю артистку при помощи компьютерной графики, но, судя по всему, учитывая неоднозначную роль нейросетей в современных культуре и искусстве, амплуа отошло молодой и свежей Ане Тейлор-Джой.

В фильме показывается, какой путь проделала протагонистка - от похищения из родного племени в раннем детстве до встречи с незадачливым персонажем Тома Харди.

И сразу же хочется отметить актерскую работу исполнительницы главной роли. Для нее задача была усложнена тем, что надо было не только соответствовать чертам, прописанным в сценарии, но и "попасть" в Шарлиз Терон, чтобы разница в версиях не вызывала диссонанса. Она справилась по обоим пунктам.

Можно похвалить и Криса Хемсворта с его накладным носом - он отлично исполнил непривычную и нехарактерную для него злодейскую партию.

Сквозной сюжет строится на противостоянии этих двоих, выживающих в жестоком мире местного дизельпанка.

У авторов вновь получилось детально и - с учетом сеттинга - "правдоподобно" воссоздать гнетущую атмосферу постапокалипсиса австралийских пустошей. Это определенно сильная сторона картины.

При этом моменты с использованием компьютерной графики реализованы просто отвратительно даже по меркам современной киноиндустрии. На CGI-художниках экономили, видимо, максимально, потому что смотреть на буквально разваливающиеся на глазах пиксели просто неприятно. Даже "нарисованное" на зеленке небо в определенных ракурсах выглядит вызывающе неестественно.

На фоне резко контрастируют - в позитивном значении - сцены погонь, снятые "на натуре" - в этом аспекте старина Джордж Миллер по-прежнему может дать любому киноделу из Голливуда солидную фору.

Нашлось место и для обязательного фан-сервиса. Так, например, в одном из эпизодов на пару секунд зрителям со спины показывают и самого Рокатански с его легендарным "Перехватчиком".

По совокупности отдельно взятых элементов проект складывается во вполне смотрибельное полотно - не шедевральное, но ровное и по-ремесленнически выверенное.

Почему же зритель не проголосовал за него своей денежкой?

Причин на самом деле множество. Возможно, главная из них - это плохой тайминг. Все предыдущие "Максы" выходили, что называется, в нужное время и в нужном месте (это про необычную нумерацию классической трилогии с Мелом Гибсоном в США).

Сейчас же аудитория действительно устала от любых спин-оффов в целом и от приквелов в частности. Ведь от событий, которые демонстрируют зрителю, по большому счету ничего не зависит. Все знают, что героиня точно не умрет, но при каких-то обстоятельствах потеряет руку и начнет носить короткую прическу. Вот и вся интрига. Насколько эти детали могут быть интересны широким массам? Вопрос открытый.

Дело еще в том, что фэндом у франшизы не настолько обширный, как, например, у тех же "Звездных войн", поклонников которых можно с лопаты кормить любым "Аколитом", а они будут только добавки просить.

Ну и огромное количество развлекательного контента, целиком посвященного борьбе сильных и независимых за свое место под солнцем, уже вызывает отторжение и неприязнь даже у целевой аудитории. Сама "Фуриоса" не про это, но в рамках промо-кампании простому обывателю трудно было в этом разобраться.

Вот и получается, что приключения юной воительницы оказались никому не нужны. Хотя в целом фильм вышел неплохим и его можно рекомендовать к просмотру - фанатам вселенной уж точно.

Оценка: 3 из 5.