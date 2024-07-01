Победивший на ММКФ российский фильм "Лгунья" выйдет на экраны 5 сентября

Картина "Лгунья" режиссера Юлии Трофимовой, ставшая обладателем "Серебряного Святого Георгия" в конкурсе "Русские премьеры" 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), выйдет на большие экраны 5 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании "Кино.Арт.Про".

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"Кинопрокатная компания "Кино.Арт.Про" представляет яркое драмеди "Лгунья" о взрослении, сложном моральном выборе и желании получить внимание любой ценой. Фильм снят по бестселлеру израильской писательницы Айелет Гундар-Гошен, основанному на реальной истории 17-летней школьницы. Режиссер Юлия Трофимова переносит сюжет в российские реалии, исследуя то, как случайная подростковая "большая маленькая ложь" провоцирует общественность, вызывая эмоциональный всплеск и внимание со стороны СМИ. Дата выхода в прокат: 5 сентября 2024 года", - рассказали в пресс-службе.



В центре сюжета 17-летняя девушка Ева, которой наскучила ее однообразная жизнь. На летние каникулы она устраивается работать в кафе в ожидании новых знакомств и приключений. Неожиданное событие вынуждает Еву солгать, что переворачивает жизнь девушки и окружающих ее людей с ног на голову.

Съемки "Лгуньи" проходили в Нижнем Новгороде, а яркие и насыщенные цвета картины, по мнению создателей, напоминают визуальный язык Уэса Андерсона и дополняют эмоциональное подростковое мировосприятие.

Как отметила автор сценария и режиссер картины Юлия Трофимова, была поставлена задача рассказать о серьезной теме в ироничном ключе, создав мир уникальных, узнаваемых персонажей.