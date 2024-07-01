Childish Gambino опубликовал трейлер своего фильма «Бэндо Стоун и новый мир»

Музыкант и актер Дональд Гловер, он же Childish Gambino, поделился трейлером своей новой режиссерской работы «Бэндо Стоун и новый мир». Артист также написал саундтрек к картине.

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По сюжету антиутопии главный герой, посыльный и певец в исполнении самого Гловера пытается выжить в мире с динозаврами и инопланетянами. Для этого он объединяется с незнакомкой и ее дочерью.

Продакшеном фильма занимается креативная студия Дональда GILGA, а исполнительным продюсером выступает давний творческий партнер звезды Хиро Мураи. Дата премьеры пока неизвестна, но предполагается, что лента выйдет в этом году.

Одноименный альбом-саундтрек станет последним для артиста под псевдонимом Childish Gambino. Первый сингл из него, Lithonia, увидит свет уже 2 июля, а полный лонгплей «летом».

В мае исполнитель представил пластинку Atavista — доработанную версию полноформатника «3.15.20» «2020).