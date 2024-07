Появились первые кадры из «Гладиатора 2»

Кинокомпания Paramount Pictures и портал Vanity Fair поделились первыми кадрами из фильма «Гладиатор 2». На них можно увидеть главных героев продолжения, которых играют Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us) и Дэнзел Вашингтон («Гнев»).

© PARAMOUNT/VANITY FAIR

На одном из кадров оба персонажа сражаются друг с другом в ожесточённом поединке — ранее про этот сегмент рассказывали зрители, которым показали дебютный тизер на фестивале CinemaCon 2024. Первый трейлер ленты должны показать уже совсем скоро — к премьере «Дэдпула и Росомахи», которая состоится 26 июля.

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Премьера ленты состоится 15 ноября.