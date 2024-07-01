Фильм «Американский психопат» режиссера Мэри Хэррон известен своей неоднозначностью и способностью вызывать у зрителей множество вопросов. Одним из ключевых моментов, который внес значительный вклад в эту неопределенность, стала сцена допроса главного героя Патрика Бэйтмана.

Интересный факт об этой сцене заключается в том, что она была снята три раза, причем каждый дубль имел совершенно разный подтекст. Такой подход режиссера создал многослойность повествования и заставил зрителей сомневаться в реальности происходящего на экране.

В первом варианте детектив должен был играть так, будто он абсолютно уверен в виновности Патрика. Во втором дубле актер, играющий детектива, отыгрывал ситуацию, в которой он лишь подозревает Патрика в убийстве коллеги. Наконец, в третьем варианте сцена была снята так, будто Патрик вообще не причастен к убийству.

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Использование этого приема позволило создать многогранный образ главного героя и события вокруг него. Зрители оказались в ситуации, когда им приходилось сомневаться в каждой детали и постоянно пересматривать свое понимание происходящего.