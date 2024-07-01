В Гатчине на кинофестивале покажут экранизации Пушкина и Окуджавы

Лейтмотивом XXX международного кинофестиваля "Литература и кино", который откроется 3 июля в Гатчине, станут юбилейные даты: зрители увидят шесть кинокартин, созданных по произведениям Александра Пушкина, а также фильмы, в основу которых легли работы Булата Окуджавы, Виктора Трифонова и других писателей-фронтовиков. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС программный директор фестиваля Сергей Симаков.

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"Шесть работ посвящены Александру Сергеевичу Пушкину. Потому в программе этого года возник достаточно интересный эксперимент: нашумевший фильм "Онегин" братьев Андреасян и в стык с ним в этот же день идет "Евгений Телегин". Интересно то, что рядом идут две картины, совершенно разные по своей подаче, но с одной основой. В этом году также 100-летие 4 писателей-фронтовиков. Соответственно у нас будут показана картина киностудии "Ленфильм" "Женя, Женечка и "катюша", в основе которой повесть Булата Окуджавы, а также будут фильмы, сценарии которых написаны по произведениям Астафьева, Трифонова и Бондарева", - рассказал Симаков.



Впервые за всю историю кинофестиваля в конкурсную программу включены сериалы-экранизации. Суммарно с 3 по 7 июля зрителям представят 56 картин, среди которых 20 полноформатных работ, а также анимационные фильмы-экранизации, картины, созданные по мотивам литературных и драматических произведений, неигровые и художественно-публицистические фильмы о жизни и творчестве писателей, поэтов и режиссеров.

Жюри конкурса возглавил председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России, Сергей Шаргунов. В 2023 году одноименная экранизация его романа "1993" стала фильмом закрытия 29-го кинофестиваля. В состав жюри также вошли известные киноведы, писатели, кинокритики и кинорежиссеры. Награды для лучших работ предусмотрены в 10 номинациях.

Среди неигровых картин Симаков отметил работы "Пелевин", "Бунин", проект об актерах-кукольниках "Путешествие Льюиса Кэрола сквозь зеркало, и что он нашел там", а также работу "Достоевский межконтинентальный", которая создавалась при участии пяти стран.

"Будет еще одна интересная работа, посвященная Достоевскому, которая называется "Достоевский межконтинентальный". В создании картины приняли участие Глобальная телевизионная сеть Китая; медиаконгломерат "Бандейрантес де комуникасао", Бразилия; холдинг MOJA MEDIA, ЮАР; региональная телекомпания Malai Murasu TV, Индия и Российский центр науки и культуры в Ченнаи, Индия", - добавил Симаков.



На протяжении всех пяти дней фестиваля зрители смогут увидеть ретроспективу киностудий "Мосфильм" и "Ленфильм", которые отмечают юбилеи в 2024 году. В программе также большое число творческих встреч с актерами и режиссерами, мастер-классы и мероприятия для детей.

О фестивале

Международный кинофестиваль "Литература и кино" в 2024 году пройдет в 30-й раз. Ежегодный смотр кинофильмов, в основу которых легли произведения классической и современной российской и зарубежной литературы, а также фильмов, рассказывающих о жизни и творчестве поэтов и писателей, соберет начинающих и профессиональных кинематографистов России и мира в Гатчине. Фестиваль пройдет при поддержке Администрации Гатчинского муниципального района и Правительства Ленинградской области.