Какой мультфильм больше всего ждут этим летом?

Летом мультфильмов выходит не так уж и много, но это не значит, что в кино или дома нечего смотреть — без интересных картин зрители точно не останутся.

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Недавно Тлум.Ру представил своим читателям подборку самых ожидаемых анимационных новинок этого лета. Их оказалось не так много — всего 10 — зато все такие разные и яркие, что выбрать оказалось непросто. Вы проголосовали за мультфильмы, а мы распределили их от наименее ожидаемого до самого долгожданного. Победитель внизу статьи — так что читайте до конца!

№ 10. «Гарольд и волшебный мелок»

Почему: Экранизация детской книги аниматора Крокетта Джонсона не слишком заинтересовала зрителей — возможно, потому что первоисточник не слишком известен в России. До выхода фильма ещё есть время — можно ознакомиться хотя бы с трейлером.

№ 9. «Ультрамен: Путь к вершине»

Почему: В России Ультрамен не так известен, как у себя на родине, в Японии, так что нашему зрителю только предстоит более тесное знакомство с этим героем. Мультфильм — отличный повод, так что читайте наш обзор.

№ 8. «Формула воды»

Почему: О новинке студии «Союзмультфильм» на игровом движке Unreal Engine практически нет информации — в Сети пока ни трейлера, ни даже кадров, так что зрители почти не осведомлены о скором выходе этой новинки. Так что она пока на восьмом месте.

№ 7. «Спасая Бикини Боттом: история Сэнди Чикс»

Почему: Удивительно, но, кажется, Губка Боб остался где-то в нулевых, а зрителей сейчас интересуют более современные мультгерои. Может, дело в том, что в новой истории нет Киану Ривза?

№ 6. «Побег из лабиринта времени»

Почему: Продолжение китайской франшизы «Медведи-соседи» держится в середине рейтинга не просто так — китайская анимация в последнее время всё больше интересует российскую публику. К тому же, тут у нас история о путешествиях в пространстве и времени.

№ 5. «Эмма в мире лам»

Почему: Ламы! Милые животные — гарантия если не успеха мультфильма, то точно заинтересованности в нём. Главная героиня чувствует себя «не такой, как все» — тема вечно актуальная и знакомая многим.

№ 4. «Гадкий я 4»

Почему: Либо гадко-миньонная франшиза перестала так сильно интересовать зрителей, либо причина в чём-то другом, но мультфильм оказался аж на четвёртом месте в рейтинге ожидания зрителей. Тем не менее, трейлеры обещают что-то необычное.

№ 3. «Лунтик. Возвращение домой»

Почему: Новость о полнометражном возвращении Лунтика не на шутку всполошила Интернет — всё благодаря ну очень неоднозначной фигуре его мамы. Найдётся ли место в жизни лунного героя гармонии, мы узнаем только в конце августа, а вот зрители поставили эту ленту на третье место в списке ожидания.

№ 2. «Сказочный патруль. Шоу продолжается»

Почему: Новое приключение знаменитого Сказочного патруля, в котором девчонки решают загадочное и очень опасное дело по похищению волшебной гитары. Параллельно с этим вскрываются подробности жизни двух волшебных народов, раскрываются интриги и побеждаются чудища — а подробнее в нашем обзоре.

№ 1. «Головоломка 2»

Почему: Долгожданное продолжение первого мультфильма. В нём главная героиня взрослеет, и проблем прибавляется, как и эмоций. Первая часть и юным, и взрослым зрителям показалась очень терапевтичной, да и вторая, судя по первым отзывам, не отстаёт — если сомневаетесь, хотите ли смотреть, читайте наш обзор.

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