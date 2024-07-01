Умерла итальянская кинозвезда Мария Розария Омаджо

1 июля на 68-м году жизни скончалась Мария Розария Омаджо, итальянская актриса кино, театра и ТВ, писательница и телеведущая.

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Омаджо - это Шейла Холмс из "Города зомби" (18+) Умберто Ленцы, одного из важнейших классических фильмов жанра.

Некролог публикует Il Gazzettino. Причиной смерти названа болезнь. Похороны - 2 июля.

Омаджо родилась в Неаполе, но большую часть жизни провела в Риме. Экранный дебют - 1976 год. За ее плечами: полсотни театральных постановок, три десятка фильмов, двадцать игровых телепроектов и масса телешоу.

Фильмография - "Веселая андалузка" (18+), "Рим полный насилия" (18+) Ленци, "Личная секретарша моего отца" (18+), "Коп в голубых джинсах" Корбуччи, "Женщины мафии", "Дон Маттео", второй "Геркулес" Коцци, "Римские приключения" (18+) Вуди Аллена.