Российская драма «Королевство» получила две награды на кинофестивале в Греции

29 июня в Афинах завершился Международный фестиваль независимого кино Cinergio. На нём сразу две награды получил российский фильм «Королевство» постановщицы Татьяны Рахмановой. Фильм рассказывает о группе воспитанников детского дома, которая снимает на пару дней дорогой коттедж и не хочет покидать его по окончании аренды.

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Так, отечественная картина участвовала в конкурсной программе смотра и удостоилась званий в двух категориях. Ивана Решетняка признали «Лучшим актёром», а награду за «Лучший монтаж» получил Дмитрий Новосельцев.

Премьера «Королевства» состоялась в 2023 году на российском кинофестивале «Маяк». Производством картины занималась киностудия «СТВ ЛАБ» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.