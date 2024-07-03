Летняя жара не только у зрителей, но и в новом эпизоде «Кошечек-Собачек»

Начало июля сопровождается сильной жарой во многих регионах страны. Будьте аккуратны, пейте побольше жидкости и избегайте долго находиться на солнце! Тем временем в мультсериале «Кошечки-Собачки» царит такая же изнуряющая погода. Вот бы на озеро!.. Поехали герои туда или нет, можно узнать в эпизоде «Экзотический сад».

© tlum.ru

Что там?

На этот раз центральными героями стали Дэн, Мия, Буся, Жоржик и Роберт. Ребята помогали Астре и Леону в оранжерее — в сильную жару местным экзотическим растениям нужен особенный уход, своевременный полив и всяческое внимание. Однако учёных приглашают в долгожданную экспедицию, и они оставляют свой чудесный сад в лапках котят и щенят.

Чему полезному научит эпизод?

Если взялся за чем-то присмотреть — делай это обязательно;

В жару спасением может стать не только купание в водоёме;

Главное не где развлекаться, а с кем!

Что обсудить с детьми после просмотра:

Как спасаться от жары — это одна тема, полезная и важная. Не забывайте о водичке! Как вести себя, если нужно за чем-то присмотреть — вторая. Ребята большие молодцы, что вовремя вспомнили про сад и успели всё полить. Надеемся, экспедиция Астры и Леона прошла хорошо! Какие приключения ждут кошечек и собачек в дальнейших эпизодах, обязательно расскажем.