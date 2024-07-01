Вышел трейлер психологического триллера «Ловушка» от М. Найта Шьямалана

Вышел новый трейлер психологического триллера «Ловушка» от М. Найта Шьямалана
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала уже второй трейлер психологического детектива «Ловушка» от знаменитого режиссёра М. Найта Шьямалана («Шестое чувство», «Неуязвимый»). Премьера ленты в кинотеатрах по всему миру состоится 9 августа.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Сюжет картины расскажет об отце и дочери, которые приходят на концерт и узнают, что его организовали специально для поимки серийного убийцы. Однако загвоздка состоит в том, что главный герой и есть тот самый киллер, на которого ведут охоту.
Главные роли в фильме сыграли Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина»), Ариэль Джой Донохью («Друг в океане»), Хейли Миллз («Поллианна»), Эллисон Пилл («Опасная игра Слоун») и дочь режиссёра Салека Шьямалан.