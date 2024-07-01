«Игра киллера» с Дэйвом Батистой выйдет в российский прокат раньше всего мира

Локализованный трейлер фильма «Игра киллера» (The Killer’s Game) представила 1 июля 2024 года кинокомпания Global Film. Главные роли в боевике режиссер Дж. Дж. Перри по сценарию Саймона Кинберга, Рэнда Рэвича и Джеймса Койна исполнили Дэйв Батиста, София Бутелла, Терри Крюс, Скотт Эдкинс, Пом Клементьефф, Бен Кингсли, Марко Сарор, Дэниэл Бернхард и др.

© кадр из фильма

По сюжету один из лучших киллеров в мире Джо Флуд (Батиста) узнает, что смертельно болен, и решает уйти из жизни красиво. Огласив рекордный по сумме контракт за собственную голову, Джо ждет всех, кто за ним придет, с оружием наготове. Однако его диагноз оказался нелепой ошибкой, но только кто ему теперь поверит? Теперь, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь любимой девушки Мэйзи (Бутелла), ему придется противостоять самым опасным коллегам по цеху.

- Я никогда не был полноценным исполнителем главной роли – ну, знаете, парнем, который надирает задницы, добивается девушек и говорит крутые вещи, - признается Дэйв Батиста. - «Игра киллера», наверное, это первый проект, в котором у меня не только главная роль, но и полноценные развивающиеся романтические отношения. Конечно, это не романтическая комедия, но в фильме много как романтических, так и комедийных моментов.



В российский прокат «Игра киллера» выйдет 12 сентября – на день раньше мирового.