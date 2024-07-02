Золотарев назвал причину успеха сериала «Слово пацана»

После того, как сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил специальный приз кинопремии «Ника», один из его сценаристов Андрей Золотарев раскрыл корреспонденту NEWS.ru секрет невероятной популярности картины. По его словам, должны сложиться несколько факторов, но есть один, самый важный.

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Это история про попадание в нерв. Бывает, что попадаешь в какую-то народную боль, и история начинает жить. Наверное, нечто подобное произошло со «Словом пацана», — допустил он.



Золотарев также подчеркнул заслуги в съемках сериала Роберта Гараева, автора документальной книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». Он был на всех сценарных сессиях и вместе со съемочной группой придумывал эту историю.

Сценарист категорически отказался рассказать, будет ли сниматься второй сезон сериала. Золотарев также ответил «не скажу» на вопрос, хотел бы он сам продолжения этой истории.

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