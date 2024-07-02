Названы лауреаты кинопремии "Ника" за 2022-2023 годы
В Москве вручили национальную кинематографическую премию "Ника" за 2022-2023 годы. Церемония награждения лауреатов прошла в театре "Маска".
Лучший игровой фильм
"Праведник" (Сергей Урсуляк).
Лучшая режиссерская работа
Сергей Урсуляк ("Праведник").
Лучшая мужская роль
Александр Яценко ("Праведник").
Лучшая женская роль
Юлия Снигирь ("За нас с вами"),Юлия Пересильд ("Вызов").
Лучшая мужская роль второго плана
Сергей Пускепалис ("Сердце Пармы")
Лучшая женская роль второго плана
Ирина Розанова ("За нас с вами")
Открытие года
Актер Макар Хлебников ("Снегирь")
Лучший неигровой фильм
"Балабанов. Колокольня. Реквием" (режиссер Любовь Аркус)
Лучший анимационный фильм
"Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков" (режиссер Ирина Евтеева)
Лучшая операторская работа
Михаил Милашин ("Праведник")
Лучшая музыка к фильму
Эдуард Артемьев ("Нюрнберг")
Лучшая работа режиссера монтажа
Маргарита Смирнова ("Праведник")
Лучшая работа художника-постановщика
Павел Новиков, Владимир Трапезников ("Сердце Пармы")
Лучшая работа художника по костюмам
Надежда Васильева, Ольга Михайлова ("По щучьему велению")
Лучшая работа звукорежиссера
Андрей Худяков, Кирилл Бодров (1993)
"Честь и достоинство"
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт посмертно.
Спецприз "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа"
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" (Жора Крыжовников).