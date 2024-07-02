Названы лауреаты кинопремии «Ника» за 2022-2023 годы

В Москве вручили национальную кинематографическую премию "Ника" за 2022-2023 годы. Церемония награждения лауреатов прошла в театре "Маска".

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Лучший игровой фильм

"Праведник" (Сергей Урсуляк).

Лучшая режиссерская работа

Сергей Урсуляк ("Праведник").

Лучшая мужская роль

Александр Яценко ("Праведник").

Лучшая женская роль

Юлия Снигирь ("За нас с вами"),Юлия Пересильд ("Вызов").

Лучшая мужская роль второго плана

Сергей Пускепалис ("Сердце Пармы")

Лучшая женская роль второго плана

Ирина Розанова ("За нас с вами")

Открытие года

Актер Макар Хлебников ("Снегирь")

Лучший неигровой фильм

"Балабанов. Колокольня. Реквием" (режиссер Любовь Аркус)

Лучший анимационный фильм

"Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков" (режиссер Ирина Евтеева)

Лучшая операторская работа

Михаил Милашин ("Праведник")

Лучшая музыка к фильму

Эдуард Артемьев ("Нюрнберг")

Лучшая работа режиссера монтажа

Маргарита Смирнова ("Праведник")

Лучшая работа художника-постановщика

Павел Новиков, Владимир Трапезников ("Сердце Пармы")

Лучшая работа художника по костюмам

Надежда Васильева, Ольга Михайлова ("По щучьему велению")

Лучшая работа звукорежиссера

Андрей Худяков, Кирилл Бодров (1993)

"Честь и достоинство"

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт посмертно.

Спецприз "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа"

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" (Жора Крыжовников).